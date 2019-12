Още снимки: test Google се срина за около час в България и съседни страни Google се срина за около час, спряха да работят Google search, Google Play, Gmail, Youtube. Читатели на news.bg не можеха да се свържат с част от услугите на компанията.



Проблеми с Google има в България, Гърция, Албания и Турция. Испания, Чехия, Полша, Холандия, Украйна, Ирландия, Англия, Азербайджан, Грузия има проблем с достъпа до Google.



Съобщението, което се появява е "502. That's an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request... That's all we know." Около 10 и 40 ч. Gmail, търсачката и някои други проработиха със затруднения, youtube не работи.



Според информация от Google получена от СиЕнЕн Тюрк, проблемът е определен като глобален и се работи, за да се достигне до източника.



Някои потребители имат достъп до Google и услугите му безпроблемно чрез VPN от други страни. Google се срина за около час, спряха да работят Google search, Google Play, Gmail, Youtube. Читатели на news.bg не можеха да се свържат с част от услугите на компанията.Проблеми с Google има в България, Гърция, Албания и Турция. Испания, Чехия, Полша, Холандия, Украйна, Ирландия, Англия, Азербайджан, Грузия има проблем с достъпа до Google.Съобщението, което се появява е "502. That's an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request... That's all we know." Около 10 и 40 ч. Gmail, търсачката и някои други проработиха със затруднения, youtube не работи.Според информация от Google получена от СиЕнЕн Тюрк, проблемът е определен като глобален и се работи, за да се достигне до източника.Някои потребители имат достъп до Google и услугите му безпроблемно чрез VPN от други страни. /news.bg Днес+ Запази и Сподели