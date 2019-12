Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Интер

10:10 BNT 3: Волейбол /мъже/: Хебър - Алорон Вирту /Полша/ - среща от CEV Challenge Cup

11:00 Max Sport 2: Волейбол: България - Русия Лига на нациите - жени

11:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал и награждаване, повторение)

11:10 FLN: Джада у дома (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 24-и епизод /п/

12:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза

12:05 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Колчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

12:40 Max Sport 2: Волейбол: България - Русия Лига на нациите

13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Маями Хийт - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/

13:20 Film Plus: Тенис: Катарина Заватска - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - I полуфинал, WTA International)

14:00 Nova Sport: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:50 Film Plus: Тенис: Кристина Плишкова - Алисън ван Уйтванк (Tashkent Open, Ташкент - II полуфинал, WTA International)

15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

15:55 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Уралочка /Екатеринбург/ - Марица пряко предаване от Екатеринбург

16:00 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Локомотив Москва - Байер Леверкузен Пета среща от груповата фаза

17:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 17-и епизод /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Арда, мач от efbet Лига /п/

17:45 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 16 кръг

18:15 Diema Sport 2: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата, директно

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

19:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

19:45 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

20:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Сампдория

20:15 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 2-ри епизод /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сасуоло

22:45 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Уралочка /Екатеринбург/ - Марица

22:55 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 20-и епизод

23:00 Nova Sport: Футбол: Плимут Аргайл - Бристъл Роувърс, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

