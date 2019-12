Още снимки: test "Хуавей" планира да изгради завод за компоненти в Европа Председателят на "Хуавей" (Huawei Technologies Co. Ltd.) Лян Хуа заяви в сряда, че китайският технологичен гигант разработва планове за изграждането на завод в Европа, в който да се произвеждат компоненти.



В интервю за агенция Франс прес той обясни, че технологичната компания "провежда проучване на възможности" и че ще бъде избрана европейска страна, в която ще бъде изградена фабриката за компоненти. Процесът може да бъде завършен "много бързо", допълни Лян Ху, като посочи, че що се отнася до 5G технологията, базираната в Шенжен компания вече не разчита на доставки от Съединените щати, цитиран от БНР.



Изпълнителният директор на "Хуавей" Жън Чжънфей също намекна наскоро, че компанията ще изгражда 5G технологични фабрики в Европа.



Междувременно германският канцлер Ангела Меркел заяви в сряда пред парламента на страната, че тя няма представа за какъвто и да е "натиск от страна на китайски държавни участници" върху Берлин да приеме "Хуавей" за разгръщането на 5G мрежа. Меркел отново подчерта, че няма намерение да бъде налагана забрана на отделни компании въпреки нарастващият натиск от страна на коалиционния партньор в лицето на Социалдемократическата партия.



