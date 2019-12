Още снимки: test Почина певецът Кени Линч На 81 години почина известният от 60-те години британски чернокож певец Кени Линч, станал известен с хита "Up on the Roof", предаде Ройтерс.



Тази песен го превърна в един от най-популярните чернокожи изпълнители на Обединеното Кралство от онова време. Линч беше първият музикант, който направи кавър на парчето на "Бийтълс" "Misery" през 1963 година. Той се появи на обложката на албума на Пол Маккартни "Band On the Run" едно десетилетие по-късно, предава БТА.



Линч, който израства в северната част на Лондон в семейство с 13 деца, получи Ордена на Британската империя през 1970 г. През същата година зрителите го видяха в комедията "Продължавай да обичаш" редом със Сид Джеймс и Чарлз Хоутри.



Линч беше и успешен автор на песни, като сътвори заедно с групата "Смол фейсис" хита "Sha La La La Lee". Негови парчета влязоха в репертоара на "Дрифтърс" и Дъсти Спрингфийлд. Линч, който страдаше от рак на простатата, има две деца - Боби и Ейми.