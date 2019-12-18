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Спортът по телевизията днес

18.12.2019 08.11

08:00 BNT 3: Арена волейбол
08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Царско село, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Сампдория
09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Плимут Аргайл - Бристъл Роувърс, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сасуоло
11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
11:00 Max Sport 2: Волейбол: Италия - България Лига на нациите - жени
11:20 BNT 3: Футбол: Хетафе - Краснодар - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Аякс Четвърта среща от груповата фаза
12:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
12:50 Max Sport 2: Волейбол: Бразилия - България Лига на нациите
13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Финикс Сънс - Сан Антонио Спърс, мач от НБА /п/
13:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Португалия - финал
14:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)
15:10 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Калев, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Арда, мач от Суперлигата /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Брюж Пета среща от груповата фаза
17:00 BNT 3: Арена волейбол
18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе
18:00 Nova Sport: Футбол: Бостън Юнайтед - Рочдейл, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
18:25 BNT 2: Волейбол /мъже/: Хебър /Пазарджик/ - Алуром Вирту Варта /Заверче, Полша/ среща от Европейския клубен турнир "Чалъндж къп" - пряко предаване от Пазарджик
19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 17-и епизод
19:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - финал, повторение)
19:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Херта Берлин, директно
19:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща пряко предаване от Доха
19:55 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 24-и епизод, директно
20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Байерн Мюнхен, директно
21:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал и награждаване, повторение)
21:45 Nova Sport: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, директно
22:00 Diema Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Колчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп, директно
22:00 TV+: Футбол: Валенсия - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Интер
22:45 BNT 3: Волейбол /мъже/: Хебър - Алорон Вирту /Полша/ - среща от CEV Challenge Cup
23:50 Film Plus: Тенис: Катарина Заватска - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - I полуфинал, WTA International)

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