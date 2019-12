Още снимки: test Най-популярните приложения на десетилетието Анализаторската компания „App Annie“ публикува класация на най-изтегляните мобилни приложения и игри на десетилетието.



Първите четири места в списъка заемат приложения на една и съща компания: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В челната петица попада и Snapchat.



Общо в десетте най-добри влизат осем програми на американски компании – в допълнение към вече посочените са Skype, Youtube и Twitter. Две от приложенията в челната десятка са китайски – TikTok и UC Browser.



Най-печелившите програми на мобилни платформи са Netflix, приложението за запознанства Tinder и стрийминг услугата Pandora Music.



Първото място в класацията на най-популярните игри заема Subway Surfers, създаден от датската компания „Kiloo“. Експертите приписват успеха й на огромната й популярност сред индийските потребители. В челната петица влиза и пъзела Candy Crush Saga, симулаторите My Talking Tom и Temple Run 2 и стратегията Clash of Clans. Последната се оказва и най-печелившата мобилна игра.



