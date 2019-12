Още снимки: test Санкциите срещу Русия намалили неравенството в страната Санкциите са помогнали за намаляване на подоходното неравенство в Русия, показва ново изследване, цитирано от The Moscow Times.



През 2014 г. Съединените американски щати и Европа наложиха санкции срещу Русия в отговор на незаконната анексация на Крим и подкрепата на проруски сепаратисти в Източна Украйна. Малко по-късно Москва въведе контрасанкции, като забрани вноса на земеделски продукти от Запада.



Изследването, публикувано от Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT), показва, че неравенството в доходите е било по-ниско през 2016 г., отколкото е щяло да бъде, ако не са били наложени санкции.



Според автора Гайен Барсегян "умните санкции" успешно са ударили най-богатите руснаци, докато контрасанкциите на Москва са подкрепили местния земеделски сектор, което е довело до по-висока продуктивност и заплати за фермерите.



Изследването сочи, че заради санкциите неравенството намалява с 1 процентен пункт годишно от въвеждането им. Въпреки подкрепата за земеделците и намаляване на неравенството, санкциите все пак са ударили икономиката на Русия. БВП на глава от населението е $1 337, или с около 5% по-ниско като резултат от забраните. Санкциите са помогнали за намаляване на подоходното неравенство в Русия, показва ново изследване, цитирано от The Moscow Times.През 2014 г. Съединените американски щати и Европа наложиха санкции срещу Русия в отговор на незаконната анексация на Крим и подкрепата на проруски сепаратисти в Източна Украйна. Малко по-късно Москва въведе контрасанкции, като забрани вноса на земеделски продукти от Запада.Изследването, публикувано от Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT), показва, че неравенството в доходите е било по-ниско през 2016 г., отколкото е щяло да бъде, ако не са били наложени санкции.Според автора Гайен Барсегян "умните санкции" успешно са ударили най-богатите руснаци, докато контрасанкциите на Москва са подкрепили местния земеделски сектор, което е довело до по-висока продуктивност и заплати за фермерите.Изследването сочи, че заради санкциите неравенството намалява с 1 процентен пункт годишно от въвеждането им. Въпреки подкрепата за земеделците и намаляване на неравенството, санкциите все пак са ударили икономиката на Русия. БВП на глава от населението е $1 337, или с около 5% по-ниско като резултат от забраните. /money.bg Днес+ Запази и Сподели