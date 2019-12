Още снимки: test Кой купува и кой продава американски дълг? През последните няколко месеца Япония твърдо остава лидер в списъка с най-големите притежатели на на американски дълг с инвестиции в US Treasuries от 1,168 трилиона долара (увеличение с 23 милиарда), следвана от Китай от 1,1016 трилиона долара (намаление на облигациите в баланса си с 1,4 милиарди долара).



Третото място заема Великобритания ($334,1 млрд.), четвърто - Бразилия ($298,6 млрд. спад през октомври с 4,7 милиарда долара), пета е Ирландия ($286,6 млрд.). В топ 10 на притежателите на US Treasuries влизат също така Люксембург, Каймановите острови, Швейцария, Хонконг и Белгия.



Действията на двете държавите - най-големи кредитори на САЩ през последните месеци се различават значително. От последните данни на американското Министерство на финансите за октомври следва, че Китай продължи да се освобождава от дълговите ценни книжа на САЩ, докато Япония, напротив, продължи да купува.



Заслужава да се отбележи, че общата инвестиция на Китай в държавния дълг на САЩ е на минимално ниво от април 2017 г.



Япония за месец увеличи инвестициите с над 20 милиарда долара и се откъсна от най-близкия преследвач с максималната стойност на притежаваните US Treasuries от 2008 г. насам.



Може да се добави, че Белгия (която се счита за източник на офшорни инвестиции в Китай), Каймановите острови (хедж фондове) и Саудитска Арабия също са продали доста големи обеми държавни облигации на САЩ.



Русия през октомври тази година увеличи инвестициите в държавни ценни книжа на САЩ с 622 млн. долара до 10,697 милиарда долара. В същото време по-голямата част от тази сума - 8,127 милиарда долара е вложена в краткосрочни US Treasuries. Москва вече не е сред тридесетте страни най-големи държатели на американския дълг: още през пролетта на миналата година, поради рисковете от санкции, страната ни продаде голяма част от американските си държавни облигации.



Ако говорим за държавния дълг на САЩ като цяло, то неговият обем в ръцете на чуждестранните инвеститори за отчетния месец нарасна с 1,6 милиарда долара до 6,78 трилиона долара.



