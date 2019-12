Още снимки: test Германия прие план за привличане на работна ръка от държави извън ЕС Германия прие план за привличане на квалифицирана работна ръка от държави извън Европейския съюз, информира "Дойче веле".



Държавата отчаяно се нуждае от медицински работници, IT експерти и други квалифицирани работници. Правителството и бизнесът договориха план за улесняване на този процес.



Приетият меморандум в края на срещата очертава планове за премахване на някои бюрократични пречки и прави страната по-привлекателна за чужди работници.



Какво договориха правителството и бизнесът:



Фирмите ще помогнат на новите работници с обучението по немски език, намиране на място за живеене и преодоляване на бюрократичните препятствия;



Компаниите ще предложат работни места на чужденците;



Правителството се съгласи да ускори визовия процес, така че работниците да могат бързо да започнат работа;



Ще се улесни признаването на чуждестранни квалификации и документи;



Информационният портал на правителството "Make it in Germany", който включва гореща телефонния линия и информация за работа, ще играе по-централна роля.



Германският канцлер приветства срещата като "истински успех", като отбеляза, че плановете представляват промяна в начина на набиране на работници от чужбина.



