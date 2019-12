Още снимки: test Серия А забърка пореден расистки скандал в Италия Италианският футбол за пореден път в последните месеци е в центъра на расистки скандал, като този път вината е на ръководството на Серия А, което реши да бори расизма с огромни постери на маймуни по стадионите.



От началото на този сезон в Италия вече имаше няколко сериозни инцидента, свързани с расизъм, предизвикани както от феновете, така и от медиите. Нападателите на Интер Ромелу Лукаку и Бреша Марио Балотели бяха жертва на расистки скандирания по време на мачове на своите отбори, през септември телевизионният коментатор Лучано Пазирани бе уволнен, след като заяви, че единственият начин да спреш Лукаку е “да му дадеш да изяде десет банана”, а в началото на декември спортният ежедневник Кориере дело Спорт публикува на заглавната си страница снимка на Лукаку и защитника на Рома Крис Смолинг с надпис “Черен петък” преди петъчното дерби между Интер и Рома.



Всички това предизвика ръководството на Серия А да предприеме активни действия в борбата с расизма, но решението на лигата е повече от странно. Миналата вече в централата на Серия А в Милано бе представена кампанията “Не на расизма”, която предвижда на всички стадиони в Италия да бъдат закачени огромни постери с боядисани в различни цветове маймунски лица.



Авторът на постерите Симоне Фугацото казал, че идеята му дошла, след като гледал мач между Интер и Наполи в Милано и чул как обиждат сенегалския играч на гостите Калиду Кулибали, наричайки го маймуна. “Много се ядосах. Тогава ми дойде тази идея. Защо да не престанем да цензурираме думата “маймуна” във футбол, а да я превърнем в една концепция? В края на краищата, всички сме маймуни.”, казва Фугацото. “Дали сме човешки същества, маймуни, преродени души, енергия от извънземни – кой го е грижа? Важното е да се чуе концепцията, че сме равни, че сме братя.”, допълва художникът. От Футболната лига казаха, че излагат рисунките на маймуните “за да подчертаят решимостта на света на футбола да се бори с всички форми на дискриминация”.



Художникът е изобразил ликовете на три различни маймуни. “Направих западната маймуна със сини очи, азиатската маймуна с очи във формата на бадем и черната маймуна, позиционирана по средата, защото от нея започва всичко. Маймуната е искрата, която ни учи, че няма разлика, няма човек или маймуна, всички сме еднакви”, обяснява Фугацото.



Идеята очаквано бе разкритикувана остро от правозащитни организации по света. “За пореден път италианският футбол шокира света. Трудно е да разберем какво са си мислили от Серия А, с кого са се консултирали. В страната, в която властите всяка седмица губят борбата с расизма, Серия А стартира кампания, която прилича на извратена шега. Тези постери са скандални, те ще бъдат контрапродуктивни и продължава дехуманизацията на хората от африкански произход. Време е прогресивните клубове в страна да заемат твърда позиция”, заявиха от антидискриминационния орган Fare.



Организацията за борба с расизма във футбола Kick it Out също изрази възмущението си. “Употребата на маймуни в кампания за борба с расизма е напълно неподходяща, съсипва всякакво положително намерение и ще бъде контрапродуктивна. Надяваме се лигата да преразгледа решението си и да замени тези постери”, казаха от организацията.



