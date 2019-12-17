Шофьор прегази възрастен мъж в Бургас
17.12.2019 11.48
Шофьор прегази възрастен мъж в Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в града.
Тежкият пътен инцидент е станал около 18.02 часа вчера на улица "Стефан Стамболов".
71-годишният пешеходец от бургаския комплекс "Изгрев" изскочил внезапно на пътното платно и бил пометен от лек автомобил, шофиран от 25-годишен бургазлия. Той пострадал тежко при сблъсъка и бил настанен за лечение в отделение «Реанимация» към УМБАЛ -Бургас, където по-късно починал.
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