Още снимки: test Шофьор прегази възрастен мъж в Бургас Шофьор прегази възрастен мъж в Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в града.



Тежкият пътен инцидент е станал около 18.02 часа вчера на улица "Стефан Стамболов".



71-годишният пешеходец от бургаския комплекс "Изгрев" изскочил внезапно на пътното платно и бил пометен от лек автомобил, шофиран от 25-годишен бургазлия. Той пострадал тежко при сблъсъка и бил настанен за лечение в отделение «Реанимация» към УМБАЛ -Бургас, където по-късно починал. Шофьор прегази възрастен мъж в Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в града.Тежкият пътен инцидент е станал около 18.02 часа вчера на улица "Стефан Стамболов".71-годишният пешеходец от бургаския комплекс "Изгрев" изскочил внезапно на пътното платно и бил пометен от лек автомобил, шофиран от 25-годишен бургазлия. Той пострадал тежко при сблъсъка и бил настанен за лечение в отделение «Реанимация» към УМБАЛ -Бургас, където по-късно починал. Днес+ Запази и Сподели



