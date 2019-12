Още снимки: test Мелания Тръмп, Доналд Тръмп и как ги ядоса Грета Тунберг Мелания Тръмп се отличава от предишните Първи дами на САЩ най-вече с това, че изразява свободно своята позиция в социалните мрежи и не е просто безгласен партньор на съпруга си.



Неведнъж Първата дама е изразявала позиция, която е в разрез с изказванията на президента. Има обаче и редки случаи, в които съпрузите са на едно мнение.



Преди дни ученичката и активистка Грета Тунберг бе избрана за Личност на годината от списание Time. Титла, която през 2016 г. бе отредена на Доналд Тръмп. Затова и той си позволи да нарече в Twitter признание на шведската девойка глупаво и безсмислено.



Тръмп призова Тунберг първо да се справи с проблемите си с гнева и да успокои топката. А Грета, която многократно е обвинявала американския президент в неглижиране на климатичните промени, изненадващо получи подкрепата на семейство Обама.



В разразилата се задочна дискусия между шведската активистка и Първото семейство бе замесено и името на сина им Барън. И именно той успя да обедини Дoналд и Мелания в една позиция.



В последната си реч президентът заяви категорично, че наследникът им е на 13 и няма претенции да бъде активист, а просто иска личното пространство, което му се полага.



Въпреки че е създател и патрон на инициативата Be Best, която насърчава децата да бъдат най-добрата версия на себе си, Мелания Тръмп запази мълчание и не си позволи да изрази подкрепа за Тунберг. Мнозина разкритикуваха президента заради поста му, тъй като Грета страда от заболяване, подобно на аутизъм, а той го нарича "проблеми с гнева", пише Vanity Fair.



Въпреки това, говорител на Белия дом съобщи в Twitter, че Доналд и Мелания често са на различни мнения, както повечето съпрузи. Но явно когато е замесено и името на сина им, госпожа Тръмп е на първо място майка и защитава своето дете, а след това останалите.