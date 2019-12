Още снимки: test NEPI Rockcastle продаде офисите си в Румъния На 15 декември т.г. NEPI Rockcastle е подписала договор с AFI Europe за продажбата на 100 процента от офис портфолиото си в Румъния, съобщиха от компанията. Стойността на сделката е около €290 милиона, като ще бъде уточнена допълнително на датата на приключване на трансакцията, която е 15 май 2020 г.



Към 30 юни т.г. компанията оценява инвестиционните си имоти на стойност €308 милиона, като от сумата на сделката са извадени пасивите.



Сделката е за четири сгради. Те имат обща застроена площ от близо 170 000 квадратни метра. Едната сграда е The Office в Клуж-Напока. Останалите три се намират в Букурещ - Floreasca Business Park, Lakeview и Victoriei Office. За първото полугодие на 2019 г. те са донесли на NEPI нетни приходи от €11,8 милиона.



За сделката се заговори още през юли т.г.



NEPI Rockcastle притежава и търговски центрове в северната ни съседка. У нас тя е собственик на софийските молове Paradise и Serdika Center.



AFI Europe, дъщерно дружество на AFI Properties, е компания, която се занимава с изграждане, управление и инвестиция в сгради в Централна и Източна Европа от 1997 година. Тя работи в Румъния от 2005 г.



По-рано този месец компанията подписа предварителен договор с Plaza Centers за 75% дял в проекта Casa Radio в Букурещ срещу €60 милиона.



AFI Europe в България



AFI Europe има сериозно присъствие и в България. Тя изгради и в момента притежава и управлява Бизнес парк Варна с обща застроена площ от 44 хил. кв м. Компанията стои и зад три жилищни комплекса в София - Vitosha Tulip, Lagera Tulip и Malina Tulip, който е в процес на изграждане. AFI Europe планира и логистичен парк край Пловдив с обща застроена площ от 148 500 кв. м.



NEPI Rockcastle проучва възможностите за сделки за офис сградите си още от 2017 година, като целта на дружеството е да се насочи повече към основния сегмент - този на търговските центрове.



През 2017 година NEPI придоби Paradise Center за сумата от 493 милиона лева, като това стана най-голямата имотна сделка в България за годината. По-рано през годината дружеството закупи и Serdika Center за около 90 милиона лева по-малко. Тя изгражда и новият мол в Пловдив, който ще се намира в близост до Сточна гара.



Дружеството имаше желание да придобие и The Mall срещу 180 милиона евро, но в средата на 2017 година стана ясно, че фондът се е отказал, а молът стана притежание на регистрираната във Великобритания Hystead Limited срещи 156 милиона евро.



