Walmart, Дядо Коледа, наркотиците и скандалът с пуловера им Коледа е все по-близо, но купуването на подаръци не спира, защото да живееш на ръба носи известна доза адреналин. Много често се случва да купуваме на любимите си хора коледни пуловери, защото те са наистина добър избор.



А и разнообразието при тези артикули е доста голямо. Но Walmart Канада сериозно сгафиха в опит да продадат по-нестандартен коледен пуловер.



В сайта на магазина е бил качен пуловер с дядо Коледа и надпис "Let it snow"- както си му е редът. Проблемът обаче е, че пред него има маса с наредени три бели линийки. Препратката е ясна - Дядо Коледа употребява наркотици.



Ако някой случайно не я е разбрал, описанието на продукта има за цел да кристализира нещата. Там пише, че старецът обича да употребява качествен колумбийски сняг. Според Yahoo Lifestyle, потребители на Walmart на момента са изразили негодуванието си срещу този вид хумор.



Разбира се, Walmart веднага са премахнали артикула, а техен говорител е казал, че пуловерът няма място на сайта им и не олицетворява по никакъв начин вижданията и ценностите на компанията.



