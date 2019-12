Още снимки: test Джон Фрушанте се завръща в Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте се завръща в състава на Red Hot Chili Peppers след 10-годишна пауза, съобщи Си Ен Ен. Новината идва, след като вчера стана ясно, че бандата се разделя с китариста си Джош Клингхофър.



„Клингхофър е прекрасен музикант, който уважаваме и обичаме”, написа басистът на рок групата Майкъл Балзари – Флий в Инстаграм. Според изявлението на групата Фрушанте е очакван с „огромно вълнение и отворени сърца“.



Това е третото завръщане на китариста в Red Hot Chili Peppers. Той е част от бандата още през 80-те, но през 1992 година напуска. Започва дълга и тежка борба с наркотиците и шест години по-късно, през 1998 година, се завръща. Напуска отново през 2009 г.



С него Red Hot Chili Peppers записват Mother’s Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991), One Hot Minute (1995), Californication (1999), By the Way (2002) и Stadium Arcadium (2006). Джон Фрушанте се завръща в състава на Red Hot Chili Peppers след 10-годишна пауза, съобщи Си Ен Ен. Новината идва, след като вчера стана ясно, че бандата се разделя с китариста си Джош Клингхофър.„Клингхофър е прекрасен музикант, който уважаваме и обичаме”, написа басистът на рок групата Майкъл Балзари – Флий в Инстаграм. Според изявлението на групата Фрушанте е очакван с „огромно вълнение и отворени сърца“.Това е третото завръщане на китариста в Red Hot Chili Peppers. Той е част от бандата още през 80-те, но през 1992 година напуска. Започва дълга и тежка борба с наркотиците и шест години по-късно, през 1998 година, се завръща. Напуска отново през 2009 г.С него Red Hot Chili Peppers записват Mother’s Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991), One Hot Minute (1995), Californication (1999), By the Way (2002) и Stadium Arcadium (2006). /dnews.bg Днес+ Запази и Сподели