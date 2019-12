Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай, финали

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:25 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма

10:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Max Sport 2: Волейбол: България - Турция Лига на нациите - жени

11:00 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

11:15 Max Sport 3: Шампионска лига: Барселона - Славия Прага Четвърта среща от груповата фаза

11:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Китай, финали

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Хилал /Саудитска Арабия/ - Есперанс /Тунис/ - среща от втория кръг

12:30 Max Sport 2: Волейбол: България - Япония Лига на нациите

13:00 bTV Action: Жребий за осминафиналите в Шампионска лига

13:00 Eurosport: Футбол: Шампионска лига, жребий, директно

13:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Жребий Жребий за осминафиналите в турнира

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 23-и епизод /п/

13:20 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

14:00 Eurosport: Футбол: Лига Европа, жребий, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

15:10 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

15:20 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Интер Четвърта среща от груповата фаза

17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис

17:40 BNT 3: Футбол: Манчестър Юнайтед - АЗ Алкмаар - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

18:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

18:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Интер

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:30 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

20:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 2-ри епизод /п/

20:30 Max Sport 3: Серия А: Обзор 16 кръг

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:15 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:30 Nova Sport: Футбол: Бостън Юнайтед - Рочдейл, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Ню Орлийнс Пеликанс - Орландо Маджик, мач от НБА /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Лацио

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:25 Eurosport: Тенис: Купа Дирия в Саудитска Арабия, финал

22:45 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Ференцварош - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

22:50 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)

23:25 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

23:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Мартич (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

