Идва времето на роботите за пренасяне на покупките ни от хранителния магазин

Първият робот за превоз на малки товари, например покупки от хранителния магазин, вече е на пазара. И потребителите могат директно да се сдобият с него за идващия празничен сезон, пишат авторите на Associated Press.



Като цяло идеята изглежда интересна. Колко души обаче биха се сдобили с подобна технология и има ли тя бъдеще на пазара?



Корпоративни гиганти като Amazon, FedEx и Ford вече провеждат експерименти - те изпращат поръчаните артикули с роботи, които идват до прага на домовете на потребителите. Новият робот за пренос на по-малки покупки е дело на италианската компания Piaggio, която произвежда и култовите скутери Vespa.



Роботът струва 3 250 долара и тежи 23 килограма.



Роботът е кръстен Gita (JEE-tah) на италианската дума за кратка и приятна екскурзия. Създателите на джаджата използват това име, имайки предвид колко приятна може да бъде екскурзията ни до магазина за хранителни продукти например, вместо всеки път да носим тежки торби. Роботът просто следва собственика си неотлъчно, а пазаруването става просто разходка.



Анализаторите обаче са скептични. Според някои технологичната индустрия вече е обявила робота за обречена кауза. Подобна технология би била далеч по-полезна, ако превозва стоки около складове и болници или се използва в индустрията. Съответно роботът трябва да бъде и по-голям.



"Това са много пари за нещо, което всъщност е просто товарен робот, който ще носи вашите хранителни стоки", казва технологичният анализатор на Forrester Дж. П. Гоундер.



При показването на робота на улицата обаче, той предизвиква малка сензация - хората го харесват. При натискането на бутон, Gita намира собственика си със своите камери и сензори и сигнализира, че е готов за разходката си в квартала. Роботът представлява буквално една средна по големина кофа с две колела. Той не се контролира от смартфон и не използва технологии за разпознаване на лица или GPS.



"По принцип той просто се свързва с вас и ви проследява", разказват основателите на технологичното звено към компанията Piaggio Джефри Шнап и Грет Лин в отговор на въпрос на пешеходец, който остава учуден от това как роботът следва собственика си и сменя сам посоките на движение.



Италианската компания не е единствената, прегърнала идеята за подобен робот. Стартъпи като Starship Technologies вече пуснаха роботи, които правят малки доставки. Компанията например начислява такса за доставка, ако потребителят поиска да му бъде доставено кафе от Starbucks или обяд от Panda Express. Цената на доставката е 1,99 долара, а услугите на робота са налични в сравнително малки и затворени пространства като Университетите в Хюстън и в Уисконсин. Роботите имат по 6 колела и могат да пренасят товар до 9 килограма.



Първокурсничката от Университета в Хюстън Сади Гарсия обясни пред агенцията, че вече веднъж е поръчвала храна до общежитието си с робот, защото навън е било много студено. Според нея роботите на Starship са изключително полезни.



Съоснователят на компанията Ахти Хайна обяснява, че компанията е имала намерение да продава роботите директно на потребители в Сан Франциско. Впоследствие фирмата се отказала от това, защото сметката била солена - един робот излизал повече от 3 000 долара.



Към момента Amazon експериментира с подобна машина, която доставя стоки на дребно в няколко американски квартала. FedEx тества своя собствен роувър за доставка в партньорство с Pizza Hut, Walmart, Target и Walgreens. Ford пък демонстрира еднократно робот с два крака, който може да пренася предмети по домовете. Засега нито една от компаниите обаче не е толкова "близо до съвършенството", колкото Starship, която разполага със стотици роботи, които вече са в експлоатация.



Според гореспоменатия вече анализатор на Forrester - Дж. П. Гоундер, роботите на Starship са по-добри от Gita, защото са по-функционални и тяхната автономност наистина ще може да помогне да се спестят разходи от труд. По думите му дебатът за бъдещето на подобна технология по-скоро е съсредоточен върху това дали компаниите ще предпочетат наземни роувъри или въздушни дронове за доставките си, каквито също вече има.



Според други анализатори пък технологията на Starship все още изискват много ръчен надзор - те трябва да бъдат заредени от хората с въпросната поръчка. Машините разчитат и на пилотно управление за отстраняване на проблеми с навигацията. Потребителите също трябва да боравят с мобилната апликация на компанията, за да посочат на роботите къде точно да отидат и кога да отворят предпазната вратичка, под която се намира съответната доставка.



Това обаче не пречи Gita да бъде практична за мнозина. Трябва обаче да се вземат предвид и други обстоятелства като самите квартали, а в някои няма достатъчно добра инфраструктура. Павираните улици също могат да бъдат лош приятел. Плюс това не е ясно дали роботът няма да се губи при големи тълпи от хора.



Потребителите също трябва да боравят с мобилната апликация на компанията, за да посочат на роботите къде точно да отидат и кога да отворят предпазната вратичка, под която се намира съответната доставка.Това обаче не пречи Gita да бъде практична за мнозина. Трябва обаче да се вземат предвид и други обстоятелства като самите квартали, а в някои няма достатъчно добра инфраструктура. Павираните улици също могат да бъдат лош приятел. Плюс това не е ясно дали роботът няма да се губи при големи тълпи от хора.Едно е сигурно - занапред ще виждаме много роботи, приличащи на Gita или този на Starship. Със сигурност и тяхната функционалност ще се подобрява с усъвършенстването на системите за самообучение и автономност. А защо не и до няколко години да пренасяме покупките си в летящо кошче като това на бебето Йода в новата поредица на Disney The Mandalorian?