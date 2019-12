Още снимки: test Бебе Йода, The Mandalorian и татуировките с персонажа Наясно сме, че феновете на "Междузвездни войни" са страшно много, което оправдава и успеха, който пожъна The Mandalorian в Disney+.



Високата гледаемост обаче до голяма степен се дължи и на 50-годишното бебе Йода, по което социалните мрежи са напълно полудели.



Просто няма възможен начин някой да не е попадал на меметата, клипчетата и снимките със супер сладурското бебе. От We Got This Covered разбираме, че някой фенове обаче не се задоволяват само с гледането и споделянето на бебе Йода.



Следващата крачка е да си го... татуират. В социалните мрежи откриваме много снимки на хора, които не са си губили времето и са увековечили бебе Йода.



Разбира се, не всички татуси са много сполучливи, но има и такива, които са точни попадения.



