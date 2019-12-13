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Мъгла и ограничена видимост в планинските проходи

13.12.2019 08.06

Заради мъгла видимостта е ограничена до 50 м в област Сливен, както и в района на проходите "Петрохан", "Шипка", "Дюлински и "Приморски", съобщи БНР.

До 100 м видимостта е намалена в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Троян и Свищов и до 150 м - в областите Плевен, Ловеч, Смолян, Силистра и Русе.

Времето ще се задържи облачно, мъгливо в равнините и низините, на отделни места със слаби превалявания от дъжд. През деня облачността временно ще се разкъсва. Максималните температури ще са предимно между 8° и 13°. /БНР

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