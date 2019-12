Още снимки: test Лиъм Пейн, LP1, "Both Ways", бисексуалността и защо нападнаха изпълнителя Миналата седмица беше паметна за Лиъм Пейн, защото в края ? изпълнителят пусна първия си студиен албум - LP1. Да не забравяме, че само преди година той издаде EP албума First Time.



След доста труд в звукозаписното студио, Пейн направи 17 песни за албума си. Една от тях обаче стана ябълката на раздора и причина изпълнителят да бъде критикуван и нападан.



Става дума за "Both Ways". В парчето Лиъм Пейн пее за това как е имал връзка с жена, която си е падала и по жени. Навлиза се и в подробности, че въпросната дама го обича и по двата начина, и това страшно много му харесва.



В социалните мрежи последваха коментари на недоволни фенове, които смятат, че с тази песен изпълнителят насърчава бисексуалността. Други пък мислят, че с текста на "Both Ways" издига култ към бисексуалността, и това не е редно.



Към момента Лиъм Пейн не е дал официално изявление по въпроса. Преди LP1 да излезе, той сподели в интервю за BBC, че "Both Ways" е любимата му песен от албума и не е базирана на лични преживявания, пише HuffPost.