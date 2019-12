Още снимки: test 5-те най-мощни военно-морски сили в света Знамението на военните флотилии в мирно време е повече или по-малко една и съща от хиляди години. Те защитават родината, поддържат отворени маршрути и линии за комуникация, показват знамето и възпират противниците. Във военно време воюват с вражеските военноморски сили, провеждат десантни операции и овладяване на контрола върху стратегическите водни и сухопътни пътища.



Ролята на флотовете в световен мащаб се разширява през последните няколко десетилетия, като включва нови мисии и предизвикателства. Сега военноморските сили са отговорни за стратегическото ядрено възпиране, за отбраната срещу балистичните ракети, за космически операции, хуманитарната помощ и такава при бедствия.



Американското специализирано издание The National Interest определи петте най-мощните военноморските сили в света - САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Япония.



На първо място са поставени американските ВМС. Както отбелязва авторът на материала, Съединените щати имат повече кораби, отколкото всяка друга страна в света. "Никой друг флот няма такъв глобален обсег като ВМС на САЩ, който редовно оперира в Тихия, Атлантическия и Индийския океан, както и в Средиземно море и Персийския залив", пише Кайл Мизоками.



Американският флот, припомня изданието има 288 действащи бойни кораба, сред които десет самолетоносача, девет десантни кораба, 22 крайцера, 62 разрушителя, 17 фрегати и 72 подводници (от тях52 с ядрено оръжие), 31 кораба-тип амфибия.



Освен кораби, ВМС на САЩ разполага с 3700 самолета, което ги прави втората по големина военновъздушна сила в света. С 323 000 активен и 109 000 души друг персонал, те са и най-големият флот по отношение на работната сила.



Втори по мащаб са китайските военноморски сили (PLANAF). Развитието на китайския флот стана възможно благодарение на икономическия растеж, което доведе до десетократно увеличение на бюджета за отбрана от 1989 г. насам, отбелязва The National Interest. Сега Китай има един самолетоносач, три десантни превозни средства, 25 разрушителя, 42 фрегати, осем ядрени и около 50 конвенционални подводници.



Китайските ВМС имат 133 000 души активен персонал, включително морски корпус, който се състои от две бригади от по 6000 морски пехотинци всяка. PLANAF разполага с 650 самолета, включително изтребители, базирани на J-15, многоцелеви изтребители J-10, морски патрулни самолети Y-8 и самолети за борба с подводници Z-9.



На трето място в списъка е руският военен флот. Според автора, въпреки факта, че Русия традиционно е огромна сухопътна сила, тя наследява по-голямата част от съветския флот. В същото време постепенно се въвеждат в експлоатация нови кораби, а старите се модернизират. Руският флот вече има 79 големи кораба, включително един самолетоносач, пет крайцера, 13 разрушители и 52 подводници.



Подобно на Съветския съюз преди това, най-голямата морска сила на Русия е в нейните подводници. Русия разполага с 15 ядрени подводници, 16 конвенционални подводни лодки, шест подводници с крилати ракети и девет подводници с балистични ракети. Въпреки че някои от тях са основно ремонтирани, почти всички подводници са от времето на студената война и са с степен на бойна готовност. Деветте подводници с балистични ракети представляват ценната способност на Русия за втори ядрена удар и вероятно са в най-голяма готовност на всеки друг кораб от руския военен флот.



Четвъртото място заема Кралският флот на Великобритания. Както повечето британски въоръжени сили, през последните години той е изправен пред постепенно намаляване, отбелязва изданието. Сега британският флот разполага с три големи десантни кораба, 19 фрегати и разрушители, седем ядрени ударни подводници и четири подводници с балистични ракети.



Топ 5 на най-големите в света военноморски сили се допълва от Военноморски сили за самоотбрана на Япония. Те се състоят от 114 кораба и 45 800 души персонал, а ядрото им е формирано от 46 разрушители. В същото време японският подводен флот, състоящ се от 16 подводници, остава един от най-добрите в света, смята The National Interest.