Даниел Радклиф и двата филма с негово участие - Miracle Workers: Dark Ages и Escape from Pretoria Факт е, че лицето на Даниел Радклиф извиква моментална асоциация с Хари Потър и всичките части на филма по хитовите книги на Джоан Роулинг. Факт е обаче също, че 30-годишният Радклиф е многопластов актьор, който може да изиграе коренно различни персонажи. А тези дни излязоха трейлъри на два филма с негово участие.



Започваме с добре познатото - "Чудотворци" незаслужено остана малко в сянката на "големите" сериали със своите половинчасови епизоди. Сериалът, в който Стив Бушеми играе разглезен, нелогичен и доста своенравен Господ, а Радклиф е негов служител, всъщност е изключително забавен.



Вторият му сезон ще стартира през януари 2020 г. под заглавие Miracle Workers: Dark Ages, а ето го и първият трейлър за него. Историята няма връзка с първи сезон, освен че виждае добре познатите ни Бушеми и Радклиф, но ни пренася в Средновековието.



В Escape from Pretoria виждаме коренно различен Радклиф - филмът е базиран на истинската история на двама бели по време, работили в полза на партията АНК в Южна Африка по време на апартейда. Те са затворени в зловещия затвор Robben Island в Претория, където планират бягството си.



