Още снимки: test Брад Пит, New York Times и слуховете за любовния живот на актьора Брад Пит се разкрива, както никога досега. Звездата от "Имало едно време в Холивуд" е представен в изданието The Great Performers на списание New York Times, където той се разказва за всичко - от борбите, които е водил до употребата на наркотици и последните слухове за интимните си отношения с различни жени.



През последните няколко години, откакто Анджелина Джоли подаде молба за развод с Пит през 2016 г., 55-годишният актьор е в центъра на много заглавия, като всички се чудеха с кого точно излиза той. През 2018 г. например започнаха да се въртят слухове, че той се вижда с професор Нери Оксман от Масачузетския университет по технологии.



През септември 2019 г. пък се заговори, че има връзка с бижутерийния дизайнер Сат Хари Халса, а по последна информация уж излиза с актрисата Алия Шокат. Множество източници твърдят, че Пит е просто приятел с всички тези жени, но сега самият той развенчава слуховете.



На въпроса дали чете публикациите за себе си, Пит признава, че "се опитва да го избегне" и определено не търси какво пише за него.



"Не знам с колко жени са писали, че се срещам през последните две-три години, но истината е, че нищо от това не е вярно", категоричен е актьорът.

Докато говори за различни проекти, които е предприел през годините, Пит споделя също, че е "спрял да чете каквато и да е преса" около 2004 г. Причината е, че има много негативни материали за него - за решенията и изборите в живота и работата му, които се загнездват в главата му и му пречат, а според него няма нищо полезно в това.



Що се отнася до превъплъщението му в Клиф Буут в "Имало едно време в Холивуд", за което Пит е номиниран за най-добра поддържаща роля за наградите Златен глобус през 2020 г., той казва, че е почерпил вдъхновение от собствения си живот, за да пресъздаде персонажа.



"Клиф някак си ми напомня за баща ми, с начина, по който се отнася към себе си. Той ми напомня и за емблематичните фигури като Бъч и Сънданс, както и за филмите на Клинт Истууд", обяснява актьорът, като допълва, че неговата идеология за живота в момента много се доближава до тази на героя му.



"Не ме интересува кой си, защото животът е борба и е важно как всъщност възприемаш тази борба. Установих, че колкото повече остарявам, приемам всяка борба по-спокойно - като пореден ден в офис и като поредното предизвикателство, което ми носи настоящият ден."



За феновете, които са гледали филма, режисиран от Куентин Тарантино, една от най-запомнящите се сцени е тази, в която героят на Пит се надрусва с LSD. На въпрос дали самият той някога е употребявал наркотици, Брат Пит шеговито отбелязва "разбира се".



Според него сцената с надрусването е била хрумка в последния момент на Куентин Тарантино и актьорът признава, че е блестящо решение, защото се е получило много забавно.



Пит продължава, като казва в края на интервюто, че е прекарал "по-голямата част от 90-те години в криене и пушене.



"Беше ми много неприятно с цялото внимание, което славата ми донесе тогава. Затова някак си се затворих в себе си и сякаш се криех от всичко и всеки. Сега се чувствам различно. Просто излизам и си живея живота, защото като цяло хората са доста готини", заключва Брад Пит. /lifestyle.bg Брад Пит се разкрива, както никога досега. Звездата от "Имало едно време в Холивуд" е представен в изданието The Great Performers на списание New York Times, където той се разказва за всичко - от борбите, които е водил до употребата на наркотици и последните слухове за интимните си отношения с различни жени.През последните няколко години, откакто Анджелина Джоли подаде молба за развод с Пит през 2016 г., 55-годишният актьор е в центъра на много заглавия, като всички се чудеха с кого точно излиза той. През 2018 г. например започнаха да се въртят слухове, че той се вижда с професор Нери Оксман от Масачузетския университет по технологии.През септември 2019 г. пък се заговори, че има връзка с бижутерийния дизайнер Сат Хари Халса, а по последна информация уж излиза с актрисата Алия Шокат. Множество източници твърдят, че Пит е просто приятел с всички тези жени, но сега самият той развенчава слуховете.На въпроса дали чете публикациите за себе си, Пит признава, че "се опитва да го избегне" и определено не търси какво пише за него."Не знам с колко жени са писали, че се срещам през последните две-три години, но истината е, че нищо от това не е вярно", категоричен е актьорът. Днес+ Запази и Сподели