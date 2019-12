Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: Арена волейбол

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от efbet Лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Дженоа

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Русия - полуфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи

10:40 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:05 Max Sport 2: Волейбол: САЩ - България Лига на нациите - жени

11:30 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Япония - Португалия - полуфинална среща

12:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - София Кенин (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Динамо Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - Химки, мач от ВТБ лига /п/

12:50 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига

12:50 Max Sport 2: Волейбол: Португалия - България Лига на нациите

13:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Етър, мач от efbet Лига /п/

13:40 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"

14:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Елина Свитолина (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

14:45 BNT 3: Футбол: Спортинг /Лисабон/ - ПСВ Айндховен - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Славия, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Калев - Енисей, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Шахтьор - Динамо Загреб Трета среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

16:30 BNT 3: Арена волейбол

17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от efbet Лига /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Фиорентина

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване

19:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)

19:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Сад /Катар/ - Иенген /Нова Каледония/ - среща от първия кръг пряко предаване от Доха

19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:55 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Динамо - Манчестър Сити

19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Донецк - Аталанта

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 23-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Генк Шеста среща от груповата фаза

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 2-ри епизод /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Далас Маверикс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА /п/

22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Тотнъм

22:00 TV+: Футбол: Реал/М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Ювентус

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аякс - Валенсия Шеста среща от груповата фаза

22:15 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига, директно

23:30 Film Plus: Тенис: Аля Томлянович - Сайсай Женг (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

