Спортът по телевизията днес
11.12.2019 08.26
08:00 BNT 3: Арена волейбол
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от efbet Лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Дженоа
09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:55 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Русия - полуфинална среща
10:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи
10:40 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
11:05 Max Sport 2: Волейбол: САЩ - България Лига на нациите - жени
11:30 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Япония - Португалия - полуфинална среща
12:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - София Кенин (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Динамо Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - Химки, мач от ВТБ лига /п/
12:50 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига
12:50 Max Sport 2: Волейбол: Португалия - България Лига на нациите
13:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Етър, мач от efbet Лига /п/
13:40 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"
14:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Елина Свитолина (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
14:45 BNT 3: Футбол: Спортинг /Лисабон/ - ПСВ Айндховен - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Славия, мач от efbet Лига /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Калев - Енисей, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Шахтьор - Динамо Загреб Трета среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
16:30 BNT 3: Арена волейбол
17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от efbet Лига /п/
18:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Фиорентина
18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване
19:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)
19:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Сад /Катар/ - Иенген /Нова Каледония/ - среща от първия кръг пряко предаване от Доха
19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"
19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига
19:55 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Динамо - Манчестър Сити
19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Донецк - Аталанта
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 23-и епизод, директно
20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Генк Шеста среща от груповата фаза
20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
21:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 2-ри епизод /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Далас Маверикс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА /п/
22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Тотнъм
22:00 TV+: Футбол: Реал/М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Ювентус
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аякс - Валенсия Шеста среща от груповата фаза
22:15 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига, директно
23:30 Film Plus: Тенис: Аля Томлянович - Сайсай Женг (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
23:40 BNT 3: Футбол: ЦСКА /Москва/ - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
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