“Договор за мрежата”, Тим Бърнърс-Лий и как създателят на интернет иска да “поправи” мрежата

В първите си години интернет бе като непознат континент, който бавно, задружно и анонимно започнахме да опознаваме.



30 години след създаването си обаче той определено не е това, което беше.



Днес мрежата е място на наблюдение и цензура, източник на фалшиви новини и пропаганда, анонимността не съществува, но най-големият проблем е, че тези тенденции застрашават, а на места и потъпкват човешките права на потребителите.



Затова създателят на интернет Тим Бърнърс-Лий се е заел да създаде ясни и точни правила за ползване на творението му. Те засягат не само потребителите, но и правителствата и големите технологични компании.



Наскоро Бърнърс-Лий представи резултата на едногодишната работа на фондацията му World Wide Web Foundation, който се нарича "Договор за мрежата" ("Contract for the Web") - списък с принципи, към които да се придържат основните играчи в интернет пространството.



Те са следните:



Осигуряване на достъп до интернет за всички;

Интернет трябва да е достъпен по всяко едно време;

Уважение и защита за фундаменталната поверителност на личните данни;

Интернет трябва да е финансово и физически достъпен за всеки;

Уважение и защита на поверителността с цел изграждане на доверие в мрежата;

Имплементиране на технологии, които изкарват най-доброто у хората и противодействат на най-лошите им страни;

Създаване на силни общества, които уважават правото на граждански диалог и човешкото достойнство;

Борба за мрежата.



Въпреки наименованието на документа, той не възлага правни задължения върху никого, а по-скоро служи като наръчник и свидетелство за споделената отговорност за случващото се в интернет.



