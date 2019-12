Още снимки: test Уил Смит, "Фантастичната четворка" и ще видим ли актьора във филма По-рано тази година президентът на Marvel Studios Кевин Файги хвърли всички фенове на супергероите в екстаз с всички филми и сериали, които трябва да видим през следващите две години.



Файги каза, че се готви и нова версия на "Блейд", както и че Фантастичната четворка ще влезе в киновселената на Marvel.



За момента не се знае нищо за тези планове, но в интернет се носят най-различни слухове кои актьори са спрягани за ролите на четиримата фантастични.



Последните са, че Marvel са набелязали Уил Смит за ролята на Господин Фантастичен, пише We Got This Covered. Има обаче фенове, които не са много съгласни тази роля да се поверява на чернокож. Ние пък мислим, че Смит е доста добър избор.



