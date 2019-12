Още снимки: test Австралийската прокуратура манипулира документи по делото за картел между Citi и Deutsche Bank Наказателното дело срещу Citigroup и Deutsche Bank ще се забави с един ден, тъй като адвокатите на обвиняемите банки са се оплакали в понеделник, че прокуратурата им е предоставила манипулирани документи с показания на ключови свидетели, предаде Reuters. Това оставя възможността цялата съдебна процедура да се отложи за догодина, вместо да се разреши относително бързо.



Двете инвестиционни банки и техният бивш клиент Australia and New Zeland Banking Group (ANZ), както и някои от техните изпълнителни директори, са обвинени в укриване на финансова информация от инвеститорите при емитирането акции на ANZ на стойност 2,5 млрд. австралийски долара (или около 1,7 млрд. щатски долара) през 2015 г.



Адвокатите на защитата планираха да започнат да разпитват разследващите от Австралийската комисия за конкуренцията и защита на потребителите (ACCC). Правителственият орган повдигна обвиненията срещу банките и техните мениджъри, но възникнаха съмнения относно методите им за получаване на информация от свидетелите.



Срещу Citigroup и Deutsche Bank показания дава JPMorgan, която също е участвала в сделката, но се е съгласила да сътрудничи с властите в замяна на имунитет по делото. Адвокатите на защитата опитват да получат информация от регулатора от поне година, "но може да се каже, че до момента той е неуслужлив", коментира защитникът на Citigroup Дийн Джордан.



