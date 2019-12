Още снимки: test Най-богатият човек във Виетнам инвестира $2 милиарда за да продава коли в САЩ Милиардерът и акционер във виетнамския автомобилен стартъп VinFast Фам Нат Вуонг е поставил сериозна цел пред компанията си - да навлезе на автомобилния пазар в САЩ, предаде Bloomberg. Ако я постигне, създаденият преди половин година автопроизводител ще успее да реализира нещо, което дори и Toyota и Hyundai не са успели - да продават на огромния американски пазар в ранния етап от развитието си.



Вуонг е обявил, че иска да започне продажбите на електромобили в САЩ към 2021 г. и че е готов да заложи 2 млрд. долара от собственото си богатство за целта. Към тази година то се оценява от Forbes на 9,1 млрд. долара и е натрупано чрез луксозни хотели и други недвижимости във Виетнам.



Ако предприемачът инвестира тази сума, той на практика ще удвои капитала на VinFast, която вече започна доставките на няколкото модела от портфолиото си - седана LUX A 2.0 (на снимката), SUV-то LUX SA 2.0 и малката градска кола Fadil. Първите две са базирани съответно на BMW 5 (S10) и BMW X5 и се доставят с двигатели, произведени под лиценз на немския гигант, а Fadil е на основата на Opel Karl.



"Крайната ни цел е да създадем международен бранд", казва 51-годишният магнат в интервю. "Това ще е много труден път и ще трябва да положим много усилия. Но има само един възможен път пред нас."



За да набере средства за финансирането на начинанието, Вуонг вече продаде част от акциите си в конгломерата Vingroup и се очаква да продаде още до 10% от него. Той лично притежава 49% от VinFast, а Vingroup държи останалите 51%. Същевременно Вуонг чрез своята Vietnam Investment Group притежава 31,6% от Vingroup.



Историята показва, че е доста трудно новосъздадените азиатски автомобилни компании да пробият извън родните си страни. Индийската Tata и малайзийската Proton за момента не успяват да намерят твърде много клиенти в чужбина, което не е учудващо предвид конкуренцията от много установени компании.



Дори и китайските компании, които също искат да навлязат в сферата на електромобилите и които имат финансиране от милиарди, за момента изпитват трудности да генерират печалба. Сред тях са най-големият производител на електрически коли BAIC BluePark New Energy, която прогнозира загуба до края на настоящата година, и NIO, която също само трупа загуби.



Очаква се първият елемтромобил на VinFast да бъде произведен в края на следващата година. Вуонг се надява износът за САЩ, Европа и Русия да може да стартира към 2021 г. "Ще отнеме време, преди компанията да може да се конкурира успешно в САЩ, който е най-тежкият автомобилен пазар на света", коментира Майкъл Дън от консултантската компания ZoZo Go. "Там е необходим солиден бранд." Милиардерът и акционер във виетнамския автомобилен стартъп VinFast Фам Нат Вуонг е поставил сериозна цел пред компанията си - да навлезе на автомобилния пазар в САЩ, предаде Bloomberg. Ако я постигне, създаденият преди половин година автопроизводител ще успее да реализира нещо, което дори и Toyota и Hyundai не са успели - да продават на огромния американски пазар в ранния етап от развитието си.Вуонг е обявил, че иска да започне продажбите на електромобили в САЩ към 2021 г. и че е готов да заложи 2 млрд. долара от собственото си богатство за целта. Към тази година то се оценява от Forbes на 9,1 млрд. долара и е натрупано чрез луксозни хотели и други недвижимости във Виетнам.Ако предприемачът инвестира тази сума, той на практика ще удвои капитала на VinFast, която вече започна доставките на няколкото модела от портфолиото си - седана LUX A 2.0 (на снимката), SUV-то LUX SA 2.0 и малката градска кола Fadil. Първите две са базирани съответно на BMW 5 (S10) и BMW X5 и се доставят с двигатели, произведени под лиценз на немския гигант, а Fadil е на основата на Opel Karl."Крайната ни цел е да създадем международен бранд", казва 51-годишният магнат в интервю. "Това ще е много труден път и ще трябва да положим много усилия. Но има само един възможен път пред нас."За да набере средства за финансирането на начинанието, Вуонг вече продаде част от акциите си в конгломерата Vingroup и се очаква да продаде още до 10% от него. Той лично притежава 49% от VinFast, а Vingroup държи останалите 51%. Същевременно Вуонг чрез своята Vietnam Investment Group притежава 31,6% от Vingroup.Историята показва, че е доста трудно новосъздадените азиатски автомобилни компании да пробият извън родните си страни. Индийската Tata и малайзийската Proton за момента не успяват да намерят твърде много клиенти в чужбина, което не е учудващо предвид конкуренцията от много установени компании.Дори и китайските компании, които също искат да навлязат в сферата на електромобилите и които имат финансиране от милиарди, за момента изпитват трудности да генерират печалба. Сред тях са най-големият производител на електрически коли BAIC BluePark New Energy, която прогнозира загуба до края на настоящата година, и NIO, която също само трупа загуби.Очаква се първият елемтромобил на VinFast да бъде произведен в края на следващата година. Вуонг се надява износът за САЩ, Европа и Русия да може да стартира към 2021 г. "Ще отнеме време, преди компанията да може да се конкурира успешно в САЩ, който е най-тежкият автомобилен пазар на света", коментира Майкъл Дън от консултантската компания ZoZo Go. "Там е необходим солиден бранд." /money.bg Днес+ Запази и Сподели