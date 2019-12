Още снимки: test Голямото Пиле от “Улица Сезам” почина Актьорът Карол Спини, който играеше Голямото пиле в емблематичното детско шоу „Улица Сезам“ в продължение на половин век, почина в неделя на 85-годишна възраст, съобщи АФП.



Спини е починал в дома си в Кънектикът, след като боледуване, се казва в съобщение на Sesame Workshop, нестопанската организация, която продуцира шоуто.



Актьорът бе обявил оттеглянето си от шоуто миналата година, като избра своите наследници, които да играят както Голото пиле, така и Оскар Груш – двама герои, които той пресъздаваше и които белязаха детството на милиони.



„Керъл беше артистичен гений, чийто мил и любящ поглед към света помогна за оформянето и определянето на улица„ Сезам “от най-ранните й дни през 1969 г. през всичките пет десетилетия“, се казва в изявлението на неговите колеги.



Актьорът е спечелил множество награди “Еми” за своето творчество, както и Награда за цялостно творчество. Той също така спечели и “Грами” за най-добър запис на детска песен.



