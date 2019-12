Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Славия, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Верона

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига

10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Парма

10:35 Max Sport 2: Волейбол: България - Япония Лига на нациите - жени

11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

11:45 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Португалия - финал

12:00 Max Sport 1: Волейбол: Финал Световно клубно първенство, жени

12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аталанта - Шахтьор Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Max Sport 2: Волейбол: Канада - България Лига на нациите

13:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

15:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Байер Леверкузен Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

16:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно

17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:20 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Нижни Новгород - Химки, мач от ВТБ лига, директно

18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Ювентус

18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /6 епизод/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 15 кръг

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - Химки, мач от ВТБ лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Торонто Раптърс, мач от НБА /п/

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Футбол: Виляреал - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

23:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Дженоа

23:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

23:40 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Славия, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Верона09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Парма10:35 Max Sport 2: Волейбол: България - Япония Лига на нациите - жени11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)11:45 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Португалия - финал12:00 Max Sport 1: Волейбол: Финал Световно клубно първенство, жени12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от efbet Лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аталанта - Шахтьор Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/13:00 Max Sport 2: Волейбол: Канада - България Лига на нациите13:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от efbet Лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/15:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)16:00 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Байер Леверкузен Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.16:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:20 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Нижни Новгород - Химки, мач от ВТБ лига, директно18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Ювентус18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /6 епизод/20:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 15 кръг21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи21:15 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - Химки, мач от ВТБ лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:30 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Торонто Раптърс, мач от НБА /п/21:45 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно22:00 TV+: Футбол: Виляреал - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)23:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Дженоа23:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)23:40 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" Днес+ Запази и Сподели