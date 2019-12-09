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Спортът по телевизията днес

09.12.2019 08.16

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Славия, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Верона
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига
10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Парма
10:35 Max Sport 2: Волейбол: България - Япония Лига на нациите - жени
11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)
11:45 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Португалия - финал
12:00 Max Sport 1: Волейбол: Финал Световно клубно първенство, жени
12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от efbet Лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аталанта - Шахтьор Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Max Sport 2: Волейбол: Канада - България Лига на нациите
13:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/
15:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Байер Леверкузен Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
16:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
17:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно
17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:20 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Нижни Новгород - Химки, мач от ВТБ лига, директно
18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Ювентус
18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
19:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /6 епизод/
20:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 15 кръг
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи
21:15 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - Химки, мач от ВТБ лига /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Торонто Раптърс, мач от НБА /п/
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно
22:00 TV+: Футбол: Виляреал - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
23:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/
23:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Дженоа
23:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)
23:40 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

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