Още снимки: test Мелания Тръмп, Free Melania: The Unauthorized Biography и какво разкрива новата книга за Първата дама Тази седмица, на 3 декември, излезе книгата Free, Melania: The Unauthorized Biography. Неин автор е репортерът от CNN Кейт Бенет. Тя е поредната, която прави опит да разгадае енигмата, в която се е превърнала Първата дама на САЩ.



Журналистката прекарва години наред в анализиране, за да ни представи един неофициален профил на съпругата на американския президент. Прави го на цели 288 страници, в които се опира на някои конкретни акценти около личността на настоящата Първа дама на САЩ.



Силата, която притежава



Тя е повече, отколкото предполагаме. Според вътрешни източници, Доналд Тръмп се вслушва в мнението на съпругата си и често се съгласява с него не само по политически въпроси, но и по такива, свързани с управлението на персонала в Белия дом. А по тях Мелания често е крайна и категорична. Съпрузите се чуват поне по веднъж на ден по телефона, за да е наясно и Първата дама с всичко случващо се.



Отношенията с Иванка



Неофициално в Белия дом се говори, че има не една, а две Първи дами. Откакто Доналд Тръмп е президент, съпругата му и дъщеря му Иванка имат по-силна връзка помежду си, твърди авторката ни книгата.



Семейство Тръмп не им е особен фен, но двамата са обмисляли да вземат куче в Белия дом заради сина им Барън. Мелания дори е започнала да разглежда за подходящи породи, но накрая са се отказали от тази стъпка.



Позиция



Основния извод, който може да се направи от книгата е, че Първата дама е здраво стъпила на земята. Тя е мила с всички от персонала и използва емотиконки в личната си онлайн комуникация.



Не бива да я смятаме за прекалено надута - тя просто е личност, която предпочита интересът да не бъде върху нея. Затова и рядко дава интервюта, почти не говори с охранителите си и въпреки това редица социологически изследвания я посочват за по-популярна дори от Мишел Обама. А сами можем да си представим какъв щеше да бъде ефектът, ако говореше публично колкото нея... Тази седмица, на 3 декември, излезе книгата Free, Melania: The Unauthorized Biography. Неин автор е репортерът от CNN Кейт Бенет. Тя е поредната, която прави опит да разгадае енигмата, в която се е превърнала Първата дама на САЩ.Журналистката прекарва години наред в анализиране, за да ни представи един неофициален профил на съпругата на американския президент. Прави го на цели 288 страници, в които се опира на някои конкретни акценти около личността на настоящата Първа дама на САЩ.Силата, която притежаваТя е повече, отколкото предполагаме. Според вътрешни източници, Доналд Тръмп се вслушва в мнението на съпругата си и често се съгласява с него не само по политически въпроси, но и по такива, свързани с управлението на персонала в Белия дом. А по тях Мелания често е крайна и категорична. Съпрузите се чуват поне по веднъж на ден по телефона, за да е наясно и Първата дама с всичко случващо се.Отношенията с ИванкаНеофициално в Белия дом се говори, че има не една, а две Първи дами. Откакто Доналд Тръмп е президент, съпругата му и дъщеря му Иванка имат по-силна връзка помежду си, твърди авторката ни книгата.Семейство Тръмп не им е особен фен, но двамата са обмисляли да вземат куче в Белия дом заради сина им Барън. Мелания дори е започнала да разглежда за подходящи породи, но накрая са се отказали от тази стъпка.ПозицияОсновния извод, който може да се направи от книгата е, че Първата дама е здраво стъпила на земята. Тя е мила с всички от персонала и използва емотиконки в личната си онлайн комуникация.Не бива да я смятаме за прекалено надута - тя просто е личност, която предпочита интересът да не бъде върху нея. Затова и рядко дава интервюта, почти не говори с охранителите си и въпреки това редица социологически изследвания я посочват за по-популярна дори от Мишел Обама. А сами можем да си представим какъв щеше да бъде ефектът, ако говореше публично колкото нея... /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели