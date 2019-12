Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

07:30 Diema Sport: Футбол: Царско село - Етър, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Локомотив Москва - Байер Леверкузен Пета среща от груповата фаза

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Diema Sport: Волейбол: Монтана - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

10:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен Мач от германската Бундеслига

11:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 18-и епизод /п/

11:00 Max Sport 2: Волейбол: Първи полуфинал Световно клубно първенство, жени

11:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 15-и епизод /п/

11:45 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Полуфинална среща

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно

12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Калев - Енисей, мач от ВТБ лига /п/

12:55 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Полуфинална среща

13:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

13:30 Max Sport 3: Серия А: Интер - Рома

13:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

14:00 Max Sport 2: Волейбол: Втори полуфинал Световно клубно първенство, жени

14:05 BNT 3: Футбол: ЦСКА /Москва/ - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

14:15 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от efbet Лига, директно

14:30 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Челси, мач от английската Висша лига, директно

14:30 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Херта Берлин

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:50 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Верона

16:10 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, директно

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

16:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от efbet Лига, директно

16:30 Film Plus: Тенис: Анна Блинкова - София Кенин (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - II полуфинал, повторение)

17:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

17:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от з. "Универсиада"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Фортуна Дюселдорф

19:00 BNT 2: Филмите на детството концерт с участието на Биг бенда на БНР, диригент Антони Дончев, вокална група "Радиодеца", детска вокална група "Щурче" и др.

19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 22-ри епизод /п/

19:00 Max Sport 1: Волейбол: Първи полуфинал Световно клубно първенство, мъже

19:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи

19:05 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал и награждаване, повторение)

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Шалке 04, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

20:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

20:55 BNT 3: Арена футбол

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Далас Маверикс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА, директно

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:30 Film Plus: Тенис: София Кенин - Саманта Стосър (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - финал и награждаване, повторение)

21:45 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Ювентус

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Втори полуфинал Световно клубно първенство, мъже

23:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 Diema Sport: Футбол: Тотнъм Хотспър - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

