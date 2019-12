Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Тази седмица чухме много нови песни и то коя от коя по-добри. И въпреки, че сме страшно впечатлени от повечето, между които несъмнено попадат "Reasons I Drink" на Аланис Морисет и "This Love" на Камила Кабейо, решихме петъчната ни селекция да бъде коледна.



Причината се крие не само в явните ни пристрастия към наближаващите празници, но и фактът, че все повече изпълнители започнаха да пускат коледни парчета.



Тейлър Суифт не устоя на коледния дух и зарадва феновете си с празнична песен. Суифт разкри, че е написала парчето съвсем наскоро, но е решила да го пусне бързо, защото да изчака до следващата Коледа, би било странно. "Christmas Tree Farm" е едно връщане на певицата към коледните ? спомени.



Ели Голдинг също ни подготвя за празниците с ново парче. Певицата представи своя къвър версия на коледната песен на Джони Мичъл "River", като сподели, че една от причините да иска да се занимава с музика, е именно вдъхновението от работата и творчеството на Мичъл.



Неочаквано за нас, но дори Green Day, завладени от коледния дух, пуснаха тематична коледна песен. Следвайки страхотното си изпълнение на Американските музикални награди и предшестващи 13-ия си студиен албум Father of All Motherfuckers пънк рок бандата след три години официално издаде "Xmas Time of Year".



Коледа не подминава дори и Робин Шулц. Той ни представя празнична версия на своя хит "Speechless", зареден с коледни емоции. Любимите ни вокали, поверени на изгряващата финландска певица Ерика Сирола, в съчетание с коледното звучене, ни пленяват от самото начало.



