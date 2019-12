Още снимки: test Shot on iPhone, Apple, iPhone 11 Pro и поредният клип, който не можем да направим сами "Shot on iPhone" серията на Apple е доста убедителен инструмент в маркетинговия инвентар на компанията.



Тим Кук и хората му периодично (обикновено покрай някой голям празник) пускат видео клипове с единствената цел да ни шашнат със способностите на камерите в iPhone.



През повечето време им се получава, но убедителността им понякога е замъглена от твърде много зайгравки и твърде перфектни кадри.



Такъв е случаят с последното видео, което ни показва колко готино би било да се сдобием с iPhone 11 Pro за Коледа, за да можем да снимаме снега с трите страхотни камери на модела.



Видеото е наистина добре направено и радва окото. Проблемът е, че е твърде добре направено.



Идеята му е да осъзнаем, че iPhone 11 Pro би ни позволил ние също да създаваме подобни видеа, но истината е, че е невъзможно да достигнем подобно качество само с телефон в ръка.



В направата на това видео са взели участие режисьори, редактори, озвучители и общо взето доста хора, които разбират от видео заснемане и обработка, а такъв екип определено не идва като екстра към телефона.



