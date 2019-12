Още снимки: test Том Круз, "Мисията невъзможна" и отказва ли се актьорът от ролята Обичаме Том Круз и трудно можем да си представим как някой би го заменил във франчайза за "Мисията невъзможна".



Вече знаем, че предстоят поне още два филма, които трябва да излязат през лятото на 2021 г. и това на 2022 г. Итън Хънт, разбира се, отново ще бъде Круз, което ни радва много.



Според информация на We Got This Covered, това може и да са последните два филма за актьора в тази роля. Смята се, че Том Круз е взел решение да се оттегли от "Мисията невъзможна".



Тази информация, разбира се, не е официално потвърдена, но ако това се случи, ще означава, че трябва да бъде намерен негов заместник.



