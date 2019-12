Още снимки: test Леонардо ди Каприо, Камила Мороне и как защити връзката им моделът За връзката между Леонардо ди Каприпо и Камила Мороне нито се знае, нито се говори много. Причината е, че се опитват да я запазят далеч от медийния шум. Двамата излизат от 2018 г., но до момента буквално броени пъти са били изловени от папараци да интимничат.



За пръв път от толкова време насам приятелката на Леонардо Ди Каприо говори публично за отношенията им, като се изказа в защита на връзката им. 22-годишната манекенка и актриса направи коментар за романса си с 45-годишният Леонардо ди Каприо по време на интервю за Los Angeles Times.



Мороне, която получи похвали за ролята си в независимия филм Mickey and the Bear, каза, че не разбира критиката към разликата във възрастта между двамата - 23 години.



"Има толкова много връзки в Холивуд и в световната история, където хората имат голяма разлика във възрастта", коментира моделът, като допълва, че според нея всеки трябва да има свободата да се среща с когото си поиска, независимо от годините.



Мороне смята за много "разочароващо", че хората я третират само като приятелка на Ди Каприо, без да се интересуват от това какъв човек е и колко добра актриса е всъщност. Тя се надява, че когато видят филма ?, ще започнат да гледат на нея с други очи.



