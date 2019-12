Още снимки: test Страхът от рецесията достигна и до Обединените арабски емирства Индексът на мениджърските поръчки в частния сектор (изключвайки петролната и газовата индустрия) на Обединените арабски емирства спадна до 50,3 пункта през ноември от 51,1 пункта месец по-рано, показват данните на Markit. Това е най-ниската му стойност за последните повече от десет години и показва, че страховете от рецесията вече са достигнали и до втората най-голяма икономика в Близкия изток.



За последен път индексът е бил на толкова ниско равнище през август 2009 г., а през миналата година той растеше, достигайки 55,8 пункта като пикова стойност, преди да започне да се срива през втората половина на 2019 г., припомня Zero Hedge.

Новите мениджърски поръчки се свиват драстично през изминалия месец, изгубвайки 2,1 пункта до 48,9 пункта. Това доведе до понижаване на цените на производителите, за да могат да привлекат повече поръчки. Според Markit, до тази ситуация са довели очакванията на частния сектор за забавянето на местната икономика и по-слабото търсене.



Индексът на мениджърските поръчки обаче не е единственото, което бележи понижение през тази година. По-рано през 2019 г. заетостта също започна да спада, като през ноември темпът на нарастване на безработицата достигна най-високата си стойност от почти година.



Така слабостта, която се отрази на петролния сектор на Обединените арабски емирства преди пет години, вече се усеща и извън водещия отрасъл на страната. А проблемите застрашават да обхванат все повече отрасли в бъдеще. "Слабо представящият се пазар на недвижими имоти в страната може да доведе до проблеми за банките в началото на 2020 г.", пишат от Zero Hedge.



"Ниското качество на активите също ще окаже натиск върху тяхната доходност", каза пред Financial Times ръководителят на звеното за рейтинги на финансовите институции от Близкия изток във Fitch Редмънд Рамсдейл. Банковият сектор в страната все още не се е възстановил напълно от Голямата рецесия от 2008 г., а прогнозите са, че той може да понесе нов удар в следващите по-малко от 12 месеца.



"Само като припомняне, банките в Обединените арабски емирства са отпуснали десетки милиарди долари кредити към дубайски държавни организации, голяма част от които падежират през 2021 г.", пишат от Zero Hedge. "Дубай в момента преминава през обръщане на пазара на недвижими имоти, което застрашава да изпрати негативни сигнали в отрасъла на целия континент." Индексът на мениджърските поръчки в частния сектор (изключвайки петролната и газовата индустрия) на Обединените арабски емирства спадна до 50,3 пункта през ноември от 51,1 пункта месец по-рано, показват данните на Markit. Това е най-ниската му стойност за последните повече от десет години и показва, че страховете от рецесията вече са достигнали и до втората най-голяма икономика в Близкия изток.За последен път индексът е бил на толкова ниско равнище през август 2009 г., а през миналата година той растеше, достигайки 55,8 пункта като пикова стойност, преди да започне да се срива през втората половина на 2019 г., припомня Zero Hedge.Новите мениджърски поръчки се свиват драстично през изминалия месец, изгубвайки 2,1 пункта до 48,9 пункта. Това доведе до понижаване на цените на производителите, за да могат да привлекат повече поръчки. Според Markit, до тази ситуация са довели очакванията на частния сектор за забавянето на местната икономика и по-слабото търсене.Индексът на мениджърските поръчки обаче не е единственото, което бележи понижение през тази година. По-рано през 2019 г. заетостта също започна да спада, като през ноември темпът на нарастване на безработицата достигна най-високата си стойност от почти година.Така слабостта, която се отрази на петролния сектор на Обединените арабски емирства преди пет години, вече се усеща и извън водещия отрасъл на страната. А проблемите застрашават да обхванат все повече отрасли в бъдеще. "Слабо представящият се пазар на недвижими имоти в страната може да доведе до проблеми за банките в началото на 2020 г.", пишат от Zero Hedge."Ниското качество на активите също ще окаже натиск върху тяхната доходност", каза пред Financial Times ръководителят на звеното за рейтинги на финансовите институции от Близкия изток във Fitch Редмънд Рамсдейл. Банковият сектор в страната все още не се е възстановил напълно от Голямата рецесия от 2008 г., а прогнозите са, че той може да понесе нов удар в следващите по-малко от 12 месеца."Само като припомняне, банките в Обединените арабски емирства са отпуснали десетки милиарди долари кредити към дубайски държавни организации, голяма част от които падежират през 2021 г.", пишат от Zero Hedge. "Дубай в момента преминава през обръщане на пазара на недвижими имоти, което застрашава да изпрати негативни сигнали в отрасъла на целия континент." /money.bg Днес+ Запази и Сподели