Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - ЦСКА, осминафинален мач за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Торино

09:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лил - Аякс

09:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/

10:00 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Родъръм Юнайтед, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Литекс, осминафинален мач за Купата на България /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Болоня

11:00 Film Plus: Тенис: Вeроника Кудерметова - Хедър Уотсън (Tianjin Open, Тианцин; WTA International - II полуфинал, повторение)

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Челси

11:45 BNT 3: Футбол: Мексико - Бразилия - финал на световното първенство за юноши до 17 г.

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 19-и епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Ливърпул Първа среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

12:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Борусия Дортмунд

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, осминафинален мач за Купата на България /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Нортхямптън Таун - Нотс Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

14:45 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Среща за 3-4 място

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Зенит - Олимпик Лион

15:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

15:55 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Финал

16:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Валенсия Първа среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

16:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 18-и епизод /п/

17:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Етър, мач от efbet Лига, директно

17:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Наполи

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 15-и епизод

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ

18:10 BNT 3: Футбол: Спортинг /Лисабон/ - ПСВ Айндховен - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Монтана - Нефтохимик, мач от Суперлигата, директно

18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 Nova Sport: Баскетбол: Калев - Енисей, мач от ВТБ лига, директно

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

20:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

20:45 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Айнтрахт Франкфурт

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:50 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:15 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Херта Берлин, директно

21:30 BNT 3: Арена футбол

21:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Лудогорец, осминафинален мач за Купата на България /п/

21:45 Nova Sport: Футбол: Милуол - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, директно

21:45 Max Sport 3: Серия А: Интер - Рома

23:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 15-и епизод /п/

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, осминафинален мач за Купата на България /п/

23:30 Diema Sport 2: Волейбол: Монтана - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

23:40 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

