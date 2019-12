Още снимки: test Motorola One Hyper и всичко за новия смартфон в серията One Тази седмица One серията на Motorola се сдоби с ново попълнение в лицето на модела One Hyper - телефон от среден клас с няколко доста силни коза и атрактивна цена.



Както при останалите One телефони и при този има дефиниращ модела акцент, който е и причината за наименованието му.



"Хипер" факторът при него е батерията, която е с цели 4000mAh и печели от "Hyper Charging" със зарядно от 45 вата, което, уви, не е включено в комплекта.



С 45-ватовото зарядно батерията на One Hyper се пълни до 75% само за 30 минути, а за 10 минути получава заряд, достатъчен за 12 часа работа.



Ако оставим батерията на цена, изчистеният екран също е доста важен елемент от телефона.



One Hyper разполага с 6.5-инчов Full HD+ дисплей с резолюция от 2340 х 1080 пиксела, заобиколен от сравнително тънки рамки с изключение на долната такава, която е останала по-дебела.



Селфи камерата с 32 мегапиксела е поместена в подвижен модул, който може да бъде счетен като третият основен акцент.



От Motorola разкриват, че телефонът разполага със специални сензори, които отчитат кога джаджата е в опасност от удар или падане, и автоматично прибират селфи модула.



На гърба има два сензора - главен такъв с 64 мегапиксела и 8-мегапикселова камера за широк ъгъл на снимане.



"Под капака" няма кой знае какви изненади, което е напълно закономерно за подобен клас смартфон.



One Hyper предлага Snapdragon 675 и 4GB RAM, които са супер за ежедневна работа с телефона, но не и за играене на по-тежки игри.



Цената на модела е 400 долара и няма разновидности при конфигурацията, която идва със 128GB памет.