Мелания Тръмп, Доналд Тръмп и нова доза разкрития за сексуалния им живот Взаимоотношенията между американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са една от най-обсъжданите теми в редица издания. Причината е, че на моменти двамата се държат студено един към друг, а друг път изглеждат като едни истински щастливи съпрузи.



Преди няколко месеца в новата книга на журналиста Майкъл Ууф Siege: Trump Under Fire стана ясно, че съпрузите живеят напълно отделни животи и се събират само за официални събития. Майкъл Ууф твърди, че няма и следа от брачни взаимоотношения в семейство Тръмп.



В края на месец октомври, по време на частно събитие за набиране на средства, Доналд Тръмп се пошегува, че ако бъде прострелян, то съпругата му няма да пророни и една сълза. Разбира се, това доведе до редица коментари, според които на Мелания изобщо не би ѝ пукало, ако се случи нещо лошо с Тръмп.



Поредно доказателство за хладните съпружески отношения или по-точно за липсата на такива идва от предстоящата книга Free Melania на журналистката Кейт Бенет. Според The Guardian журналистката разглежда различни събития в живота на първата дама през последните три години от живота ѝ.



Кейт Бенет обръща внимание на няколко теми, но една от тях, както може да се очаква, е свързана с личния живот на Мелания Тръмп и най-вече интимните отношения на президеншата със съпруга ѝ.



Журналистката не само потвърждава информацията на Майкъл Ууф, че двамата с Доналд Тръмп не спят в едно легло, но допълва, че те дори не споделят един етаж. Според книгата Мелания се е настанила в един от огромните апартаменти в резиденцията, докато президентът Доналд Тръмп заема друг етаж.



Въпреки че очевидно нямат никакви съпружески отношения, Мелания Тръмп отлично знае, че като първа дама на САЩ има определени задължения, затова и непрекъснато придружава мъжа си по време на официални събития. Тъй като информацията се потвърждава от все повече независими източници, сме почти убедени, че бракът между двамата е просто една договорка.