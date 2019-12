Още снимки: test Нина Агдал, танците пред елха и секси костюмът ? на елен Декември вече е тук успя да ни покаже от магията си. Надяваме се, че снегът няма да се стопи бързо, защото без него не е същото.



Празниците наближават и няма как настроението ни да не е приповдигнато от този факт. Коледните пуловери вече са извадени от гардероба, коледните песни са заредени в плейлистата и просто нямаме търпение.



Нина Агдал също няма търпение да види какво има под елхата за нея. Разликата обаче е, че тя изразява по доста странен начин вълнението си.



В профила ? в Instagram откриваме видео, в което Агдал е само по бельо и... глава на елен. На заден фон се вижда добре украсена елха, която леко пострада от танците на модела.



/lifestyle.bg