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Спортът по телевизията днес

04.12.2019 08.35

08:00 BNT 3: Арена волейбол
08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА 1948, осминафинален мач за Купата на България /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лече
09:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Чичестър Сити, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - Айнтрахт
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, осминафинален мач за Купата на България /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Аталанта
10:25 BNT 3: Футбол: Спортинг /Лисабон/ - ПСВ Айндховен - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
10:40 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
12:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Фейенорд - Рейнджърс
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Цървена Звезда - Йънг Бойс Втори плейоф за групите на Шампионска лига 2019/20г.
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - Химки, мач от ВТБ лига /п/
12:30 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Четвъртфинална среща
13:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Лудогорец, осминафинален мач за Купата на България, директно
13:35 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Каролина Мухова (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
13:50 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Четвъртфинална среща
14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Ференцварош - Еспаньол
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
15:00 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Лион - Зенит Първа среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
16:45 BNT 3: Арена волейбол
17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, осминафинален мач за Купата на България, директно
18:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Рома
18:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/
18:10 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
19:00 Film Plus: Тенис: Катарина Заватска - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - I полуфинал, WTA International)
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 22-ри епизод, директно
20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ
20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
21:30 Nova Sport: Футбол: Челси - Астън Вила, мач от английската Висша лига, директно
21:30 Diema Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно
21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Сасуоло
22:15 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига, директно
23:40 BNT 3: Футбол: ЦСКА /Москва/ - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
23:45 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете /bukmeikar.com

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