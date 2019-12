Още снимки: test Емилия Кларк, Натали Еманюел и с какви тоатели блеснаха дамите от Game of Thrones на Британските наг Британските награди за мода, които се проведоха на 2 декември в Ройъл Албърт Хол в Лондон, се превърнаха в наистина бляскаво събитие, събрало много звезди на едно място. То беляза и събирането на две много любими наши дами - Емилия Кларк и Натали Еманюел.



Звездите от Game of Thrones преминаха по червения килим, облечени в рокли в ярки цветове. Няма как да не видим символизма в искрящо жълтото на Емилия и кърваво червеното на Натали - те сякаш ни напомниха близостта си с драконите и огъня на Таргариен.



Емилия Кларк носеше рокля на Schiaparelli Couture, докато Натали Еманюел беше облечена в британския бранд Preen. Британските награди за мода, които се проведоха на 2 декември в Ройъл Албърт Хол в Лондон, се превърнаха в наистина бляскаво събитие, събрало много звезди на едно място. То беляза и събирането на две много любими наши дами - Емилия Кларк и Натали Еманюел.Звездите от Game of Thrones преминаха по червения килим, облечени в рокли в ярки цветове. Няма как да не видим символизма в искрящо жълтото на Емилия и кърваво червеното на Натали - те сякаш ни напомниха близостта си с драконите и огъня на Таргариен.Емилия Кларк носеше рокля на Schiaparelli Couture, докато Натали Еманюел беше облечена в британския бранд Preen. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели