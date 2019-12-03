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Спортът по телевизията днес

03.12.2019 09.00

07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор
08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Дунав, мач от efbet Лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Аталанта
09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Сампдория
10:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Бруклин Нетс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/
11:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купа в Китай, мъже, финал
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Апоел - Аякс Плейоф за групите на Шампионска лига 2019/20г.
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
12:15 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/
12:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Родъръм Юнайтед, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
14:30 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА 1948, осминафинален мач за Купата на България, директно
14:30 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - финал, WTA International)
14:50 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Бразилия - Португалия
16:00 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Мексико - Италия
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Краснодар - Олимпиакос Втори плейоф за групите на Шампионска лига 2019/20г.
17:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, осминафинален мач за Купата на България, директно
18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 17-и епизод /п/
18:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип /п/
18:10 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
19:00 Max Sport 3: Серия А: Понеделнишки обзор 14 кръг
19:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)
20:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен Мач от германската Бундеслига
20:00 Nova Sport: Футбол: Нортхямптън Таун - Нотс Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 14-и епизод
21:30 BNT 3: Арена волейбол
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Борнемут, мач от английската Висша лига, директно
21:30 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Торино
22:15 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/
22:15 Diema Sport: Футбол: Бърнли - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно
23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Каролина Мухова (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
23:40 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" /bukmeikar.com

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