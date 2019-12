Още снимки: test Варненска балетна школа с Гран при от международен конкурс в Скопие Балет "Тинити" с ръководител Болеслава Тенева се завърна от международния фестивал International Dance Competition Stage - Скопие, с куп отличия в различните възрастови групи и стилове, научи Moreto.net.



Те взеха голямата награда, Гран при, за най-добра група измежду всички състави на конкурса. Фурор направи Никол Русева, която на крехката възраст от 8 г. се състезава в категория с деца до 12 г и завоюва 1 и 2 място с хореографиите на Неда Тенева в стил Модърн и Оупън.



Първо място за солата си имат Йоана Лазарова с "Attempt to Fly" и Кристина Николова - за "Латино шоу". С втори места си тръгнаха Симона Николаева - стил Джаз, и Адриана Русева - стил Мюзикъл.



При груповите изпълнения при най-малките с първо място в стил Модърн е танцът "Облаче ли бяло" и още едно първо място - "Хей на на на" е в стил Джаз. В категория до 12 г. награда за 1 и 3 място взе Биляна Колева, съответно в стилове Модърн и Оупън. Трето място има Ема Димитрова.



В категорията над 12 г. първо място взе солото на Даяна Николаева - в стил Оупън. Три първи места взе Христо Тенев - в категорията Класически балет, с ръководител Румяна Малчева, в Модърн - хореография на Бетина Димитрова, в Оупън - "В тишина" с хореограф Болеслава Тенева.



При дуетите първо място за Карина и Христо в стил Оупън "Мога и без теб " и второ място - за Даяна и Христо с танца "Деца на слънцето". Христо Тенев в различните категории е първи с изпълненията си в соло.



При груповите танци първо място има танцът "Hello Boys" (Джаз, над 16 г.) и трето място има танцът "Без теб" в същата категория. Второ място е на танца "С огъня" (категория Модърн, формация) и второ място е за танца "Linie Deken" - малка група, категория Модърн.



"Тинити" завоюваха още първи места - в стил Характерни с португалския танц "Барко Негро" и в стил Оупън - това е танцът "Why me?", който в предишно състезание - Брашов, Румъния, бе награден за най-добра хореография и безплатно участие в Сърбия. Танцът "Ято" е награден с безплатно участие за децата в международен фестивал в Словения.



При най-големите състезатели, група 16+ г., отново варненският балет впечатли с отлично подготвени младежи. Първо място за Александра Калудова в стил Оупън и три първи места за Неда Тенева - съответно за класически балет "Кармен" и характерен танц "Персиан денс" с преподавател Румяна Малчева и модерен танц - хореограф Бетина Димитрова.



/moreto.net Балет "Тинити" с ръководител Болеслава Тенева се завърна от международния фестивал International Dance Competition Stage - Скопие, с куп отличия в различните възрастови групи и стилове, научи Moreto.net.Те взеха голямата награда, Гран при, за най-добра група измежду всички състави на конкурса. Фурор направи Никол Русева, която на крехката възраст от 8 г. се състезава в категория с деца до 12 г и завоюва 1 и 2 място с хореографиите на Неда Тенева в стил Модърн и Оупън.Първо място за солата си имат Йоана Лазарова с "Attempt to Fly" и Кристина Николова - за "Латино шоу". С втори места си тръгнаха Симона Николаева - стил Джаз, и Адриана Русева - стил Мюзикъл.При груповите изпълнения при най-малките с първо място в стил Модърн е танцът "Облаче ли бяло" и още едно първо място - "Хей на на на" е в стил Джаз. В категория до 12 г. награда за 1 и 3 място взе Биляна Колева, съответно в стилове Модърн и Оупън. Трето място има Ема Димитрова.В категорията над 12 г. първо място взе солото на Даяна Николаева - в стил Оупън. Три първи места взе Христо Тенев - в категорията Класически балет, с ръководител Румяна Малчева, в Модърн - хореография на Бетина Димитрова, в Оупън - "В тишина" с хореограф Болеслава Тенева.При дуетите първо място за Карина и Христо в стил Оупън "Мога и без теб " и второ място - за Даяна и Христо с танца "Деца на слънцето". Христо Тенев в различните категории е първи с изпълненията си в соло.При груповите танци първо място има танцът "Hello Boys" (Джаз, над 16 г.) и трето място има танцът "Без теб" в същата категория. Второ място е на танца "С огъня" (категория Модърн, формация) и второ място е за танца "Linie Deken" - малка група, категория Модърн."Тинити" завоюваха още първи места - в стил Характерни с португалския танц "Барко Негро" и в стил Оупън - това е танцът "Why me?", който в предишно състезание - Брашов, Румъния, бе награден за най-добра хореография и безплатно участие в Сърбия. Танцът "Ято" е награден с безплатно участие за децата в международен фестивал в Словения.При най-големите състезатели, група 16+ г., отново варненският балет впечатли с отлично подготвени младежи. Първо място за Александра Калудова в стил Оупън и три първи места за Неда Тенева - съответно за класически балет "Кармен" и характерен танц "Персиан денс" с преподавател Румяна Малчева и модерен танц - хореограф Бетина Димитрова. Днес+ Запази и Сподели