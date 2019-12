Още снимки: test Бритни Спиърс на 38 Днес, 2 декември, своя рожден ден празнува американската певица Бритни Спиърс.



Бритни Джийн Спиърс е цялото ? име.

Маккъмб, Мисисипи - там е родена.

Кентуд, Луизиана - там пък израства.

Гимнастичка е като малка.

The Mickey Mouse Club е детското телевизионно шоу, с което добива популярност. В него участва с Кристина Агилера, Джъстин Тимбърлейк и други.

"Baby One More Time" е песента, която я прави известна.

TLC е името на групата, за която първоначално е била написана "Baby One More Time".

17 години - на толкова е, когато дебютира със сингъла "Baby One More Time" на първо място в класацията Топ 100 на Billboard.

Принцесата на попа - така я наричат.



1 награда Грами има за Най-добър денс запис.

6 са отличията ? от Видео музикалните награди на MTV.

9 са Billboard наградите на Бритни.

9 са и издадените ? албуми.

10 са световните ? турнета до момента.

"3" е името на песен на Бритни Спиърс, която е с продължителност 3.33 минути.

100 милиона са продадените ? записи по света.

200 милиона долара - на толкова е оценено състоянието ?.

30 милиона копия по цял свят са продадени от дебютния ? албум Babe One More Time.

15 милиона долара получава като съдия в X Factor.



"Как се запознах в майка ви" - в този сериал се появява в един епизод.

"Кръстопътища" е името на единствения филм, в който участва Бритни Спиърс.

Nyla е името на ресторанта ? в Ню Йорк Сити, който притежава за известно време.

Гризе си ноктите - това е голямата ? слабост.

Звезда на Алеята на славата в Холивуд получава през 2003 г.

Най-продаваният изпълнител жена за 2000 г. е Бритни Спиърс.

Бруно Марс е любимият ? изпълнител.

Мадона и Джанет Джаксън са изпълнителите, от които се вдъхновява.

Макс Лукадо пък е любимият автор на Бритни.



Джъстин Тимбърлейк ? е гадже между 1998 г. и 2002 г.

Колин Фарел и Фред Дъст са някои от имената на други известни личности, с които е имала връзка.

Джейсън Александър е името на първия ? съпруг, за когото се омъжва през януари 2004 г. в Лас Вегас.

55 часа - толкова трае бракът ? Джейсън Александър.

Кевин Федърлайн се казва вторият ? съпруг, за когото се омъжва септември 2004 г. и се развеждат през 2007 г.

Сам Асгари е името на настоящият ? приятел.



Две деца (момчета) има от Кевин Федърлайн.

"Почивка, релакс и двамата ми сина" - така описва един перфектен ден Бритни.

Сексуален тормоз - за това е съдена от бившия си бодигард Фернандо Флорес през 2010 г.

"Винаги вярна на себе си" е любимият ? цитат. Днес, 2 декември, своя рожден ден празнува американската певица Бритни Спиърс.Бритни Джийн Спиърс е цялото ? име.Маккъмб, Мисисипи - там е родена.Кентуд, Луизиана - там пък израства.Гимнастичка е като малка.The Mickey Mouse Club е детското телевизионно шоу, с което добива популярност. В него участва с Кристина Агилера, Джъстин Тимбърлейк и други."Baby One More Time" е песента, която я прави известна.TLC е името на групата, за която първоначално е била написана "Baby One More Time".17 години - на толкова е, когато дебютира със сингъла "Baby One More Time" на първо място в класацията Топ 100 на Billboard.Принцесата на попа - така я наричат.1 награда Грами има за Най-добър денс запис.6 са отличията ? от Видео музикалните награди на MTV.9 са Billboard наградите на Бритни.9 са и издадените ? албуми.10 са световните ? турнета до момента."3" е името на песен на Бритни Спиърс, която е с продължителност 3.33 минути.100 милиона са продадените ? записи по света.200 милиона долара - на толкова е оценено състоянието ?.30 милиона копия по цял свят са продадени от дебютния ? албум Babe One More Time.15 милиона долара получава като съдия в X Factor."Как се запознах в майка ви" - в този сериал се появява в един епизод."Кръстопътища" е името на единствения филм, в който участва Бритни Спиърс.Nyla е името на ресторанта ? в Ню Йорк Сити, който притежава за известно време.Гризе си ноктите - това е голямата ? слабост.Звезда на Алеята на славата в Холивуд получава през 2003 г.Най-продаваният изпълнител жена за 2000 г. е Бритни Спиърс.Бруно Марс е любимият ? изпълнител.Мадона и Джанет Джаксън са изпълнителите, от които се вдъхновява.Макс Лукадо пък е любимият автор на Бритни.Джъстин Тимбърлейк ? е гадже между 1998 г. и 2002 г.Колин Фарел и Фред Дъст са някои от имената на други известни личности, с които е имала връзка.Джейсън Александър е името на първия ? съпруг, за когото се омъжва през януари 2004 г. в Лас Вегас.55 часа - толкова трае бракът ? Джейсън Александър.Кевин Федърлайн се казва вторият ? съпруг, за когото се омъжва септември 2004 г. и се развеждат през 2007 г.Сам Асгари е името на настоящият ? приятел.Две деца (момчета) има от Кевин Федърлайн."Почивка, релакс и двамата ми сина" - така описва един перфектен ден Бритни.Сексуален тормоз - за това е съдена от бившия си бодигард Фернандо Флорес през 2010 г."Винаги вярна на себе си" е любимият ? цитат. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели