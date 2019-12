Още снимки: test Бебе Йода, The Mandalorian, Disney + и какво знаем за новия образ в сериала Когато през годините питаха Джордж Лукас за произхода на Йода, той често се шегуваше, че съществата от този вид за незаконни деца на Жабока Кърмит и Мис Пиги.



Истината е, че за толкова много години и толкова много епизоди от сагата "Междузвездни войни", така и не добихме голяма представа за расата на Йода. Макар и любимец на милиони хора по света, за него се знае изключително малко.



В цялата поредица сме виждали само три такива създания. Две от тях се появиха буквално за няколко минути в един от епизодите, но така и не разбрахме никакви подробности за тях. Знаем само, че имат специален изказ, много са мъдри, живеят много години и владеят Силата до съвършенство.



The Mandalorian - сериалът на Disney+, успя да ни изненада, като ни представи едно сладко бебе от вида на Йода. Нека обаче уточним още сега, че това не е младият Йода.



От четирите епизода на супердобрият сериал за него се знае, че всъщност не е съвсем бебе, защото е на 50 години. Владее Силата, въпреки че все още не е усъвършенствало уменията си - и това се видя достатъчно ясно. Теории за произхода му обаче не липсват, като според някои дори е бебе на Йода старши.



Ако до момента неспокойният живот на загадъчния ловец на глави, когото всички познават като The Mandalorian, не ни е грабнал, то бебе Йода със сигурност ще ни накара да гледаме сериала. Зрителските реакции също не са за пренебрегване, тъй като рейтингът на The Mandalorian в IMDb e 9.1 от над 32 хиляди зрители. И ние сме в този кюп, и ние препоръчваме. Когато през годините питаха Джордж Лукас за произхода на Йода, той често се шегуваше, че съществата от този вид за незаконни деца на Жабока Кърмит и Мис Пиги.Истината е, че за толкова много години и толкова много епизоди от сагата "Междузвездни войни", така и не добихме голяма представа за расата на Йода. Макар и любимец на милиони хора по света, за него се знае изключително малко.В цялата поредица сме виждали само три такива създания. Две от тях се появиха буквално за няколко минути в един от епизодите, но така и не разбрахме никакви подробности за тях. Знаем само, че имат специален изказ, много са мъдри, живеят много години и владеят Силата до съвършенство.The Mandalorian - сериалът на Disney+, успя да ни изненада, като ни представи едно сладко бебе от вида на Йода. Нека обаче уточним още сега, че това не е младият Йода.От четирите епизода на супердобрият сериал за него се знае, че всъщност не е съвсем бебе, защото е на 50 години. Владее Силата, въпреки че все още не е усъвършенствало уменията си - и това се видя достатъчно ясно. Теории за произхода му обаче не липсват, като според някои дори е бебе на Йода старши.Ако до момента неспокойният живот на загадъчния ловец на глави, когото всички познават като The Mandalorian, не ни е грабнал, то бебе Йода със сигурност ще ни накара да гледаме сериала. Зрителските реакции също не са за пренебрегване, тъй като рейтингът на The Mandalorian в IMDb e 9.1 от над 32 хиляди зрители. И ние сме в този кюп, и ние препоръчваме. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели