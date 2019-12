Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Арда, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Рома

09:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Академик Бултекс - среща от Националната баскетболна лига

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ

11:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Михаела Бузарнеску (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:40 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аякс - ПАОК Квалификационна среща за групите на Шампионска лига 2019/20г.

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Юлия Гьоргес (BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Люксембург; WTA International - финал, повторение)

13:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купа в Китай, мъже, финал

14:00 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Чичестър Сити, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

14:40 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от efbet Лига /п/

15:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Среща за 3-4 място

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Клуж - Славия Прагa Плейоф за групите на Шампионска лига 2019/20г.

17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Нижни Новгород - Химки, мач от ВТБ лига, директно

18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Удинезе

18:10 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Финал

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:30 BNT 3: Футбол: ЦСКА /Москва/ - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

20:15 Max Sport 3: Серия А: Обзор 14 кръг

20:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 2-ри епизод

20:45 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Сампдория

21:00 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Махаращра Кевин Андерсън срещу Иво Карлович, финал

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Айнтрахт Франкфурт, директно

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

21:45 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Родъръм Юнайтед, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

23:30 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

23:40 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

23:40 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

