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Спортът по телевизията днес

02.12.2019 08.19

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Арда, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Рома
09:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Академик Бултекс - среща от Националната баскетболна лига
10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ
11:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Михаела Бузарнеску (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - I полуфинал, повторение)
11:40 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аякс - ПАОК Квалификационна среща за групите на Шампионска лига 2019/20г.
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата /п/
13:30 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Юлия Гьоргес (BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Люксембург; WTA International - финал, повторение)
13:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купа в Китай, мъже, финал
14:00 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Чичестър Сити, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис
14:40 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от efbet Лига /п/
15:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Среща за 3-4 място
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Клуж - Славия Прагa Плейоф за групите на Шампионска лига 2019/20г.
17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
18:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига, директно
18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Нижни Новгород - Химки, мач от ВТБ лига, директно
18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Удинезе
18:10 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Финал
19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
19:30 BNT 3: Футбол: ЦСКА /Москва/ - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
20:15 Max Sport 3: Серия А: Обзор 14 кръг
20:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 2-ри епизод
20:45 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Сампдория
21:00 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно
21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Махаращра Кевин Андерсън срещу Иво Карлович, финал
21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Айнтрахт Франкфурт, директно
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
21:45 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Родъръм Юнайтед, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно
22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
23:30 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
23:40 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно
23:40 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

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