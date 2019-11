Още снимки: test LVMH - империята, която направи французина Арно третия най-богат човек в света Седмицата започна със една сделка, която ще остане емблематична, но и доста скъпа за индустрията на луксозните стоки. Европейският гигант LVMH обяви голяма стъпка към най-големия потребителски пазар в света - Щатите. Ръководеният от френския милиардер Бернар Арно конгломерат потвърди, че купува американската марка Tiffany срещу 16,2 милиарда долара.



Придобиването ще удвои присъствието на LVMH на пазара на бижута и часовници. От своя страна Tiffany ще стане част от европейската империя с продажби от 46,8 милиарда евро за 2018 година, в която влизат още 75 марки, включващи мода, вина и спиртни напитки, козметика и други.



По повод на сделката от сайта The Quartz разказват историята на френския гигант LVMH.



В наименованието "LV" идва от името на най-големия бранд в групата - Louis Vuitton. Зад марката стои компанията, създадена през 1854 година от самия Луи Вютон, който започва бизнеса си с изработката на куфари за пътуване.



Истинският подем на марката идва със закупуването ? от Анри Ракмие през 1977 година. От тогава насам марката започва да се превръща в символ на лукс и престиж, но преди 70-те години на миналия век тя все още е слабо позната извън родината си. Причината е, че има едва два магазина, а годишните ? продажби възлизат на 14 милиона долара.



Ракмие успява да увеличи печалбата, да разшири производството и да представи нови и нови продукти в нови и нови магазини. "През 1984 година, само 7 години след като Ракмие застава начело, продажбите на Vuitton нарастват 15 пъти или до около 143 милиона долара, а печалбите близо три пъти до около 22 милиона долара", пише Дана Томас в книгата си "Deluxe: How Luxury Lost Its Luster".



През същата година компанията започва да се търгува на борсата и купува марката парфюми Veuve Clicquot. Следва сделка за производителя на вино и спиртни напитки Moet-Hennessy, а през 1988 година идва и тази за модната къща Givenchy.



Настоящият главен изпълнителен директор и собственик на LVMH Бернар Арно застава на поста през 1990 година. Той няма солиден опит в търговията с луксозни стоки, но през 1984 година ръководи френския текстилен лидер Boussac, който държи Christian Dior. По-късно той добавя друга модна марка - Celine, в портфолиото си, а след това те стават част от LVMH.



