Още снимки: test Криси Тейгън на 34 Днес, 30 ноември, рожден ден празнува американският модел Криси Тейгън.



Кристин Даян Тейгън е цялото ? име.

Делта, Юта - там е родена.

Норвежки и тайландски са корените ?.

Учителка - такава иска да бъде като малка.

Животни, и то всякакви, обича Криси.

Бръснене - на тази тема е маниачка.

Тренировки - не си пада по тях.

Вредни храни - по такива е луда.

Готварски книги обожава Криси Тейгън.



Тери - така ? казват на галено.

Магазин за сърфове - в такъв работи, когато е забелязана от фотограф, който иска да я снима за списание.

Sports Illustrated и специалното му издание за бански - там дебютира като модел.



Sports Illustrated, Ocean Drive, Cosmopolitan, Vogue, Esquire, Glamour, Galore са някои от списанията, на чиито корици е била.

Need for Speed: The Run от 2011 г. е играта, в която участва като гласът на Ники Блейк.

"Cravings" е името на готварска книга, която издава през 2016 г.

"Stereo" - във видеото към тази песен на Джон Леджънд участва Криси и така се запознават. "M.I.L.F.$" е песен Фърги, в чийто клип Криси също е участвала.

"All Of Me" е парче на Джон Леджънд, което изпълнителят пише за нея, преди да се оженят.



Комо, Италия - там се омъжва за Джон Леджънд през 2013 г.

Две деца имат - Луна и Майлс.

